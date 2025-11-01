Mastercard’ın 2024-2025 yaz dönemine (Haziran, Temmuz, Ağustos) ilişkin Turizm Trendleri Raporuna göre, Türkiye’de Mastercard logolu kartlarla en çok harcama yapan 10 ülke arasında Birleşik Krallık ilk sırada yer aldı.

Birleşik Krallık’ı sırasıyla Almanya, Hollanda, ABD, Suudi Arabistan, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Avusturya, İsviçre ve İsveç izledi.

Bu yıl Birleşik Krallık’tan gelen turistler, geçen yıla kıyasla Muğla yerine Antalya’da daha fazla harcama yaptı ve yemek sektörü harcamalarında yüzde 11 artış gerçekleşti.

Ekonomim'den Mehmet Doğan Erdoğan'ın aktardığına göre Türkiye’den yurt dışına çıkan turistler açısından bakıldığında ise, yaz aylarında en çok harcama yapılan ülkeler arasında İngiltere, Yunanistan’ın ardından ikinci sırada yer aldı; İtalya ise üçüncü oldu. Türkiye’den İngiltere’ye giden turistlerin en çok harcama yaptığı şehir, yıllık yüzde 55 artışla Londra oldu. Bu artışta, dünyaca ünlü grup ve sanatçıların konserleri etkili rol oynadı.

Ayrıca, harcama artışının en yüksek olduğu sektör, yüzde 52 ile giyim sektörü olarak kayda geçti.

PERAKENDE SATIŞLAR BEKLENENDEN YÜKSEK GELDİ

Öte yandan, İngiltere’de perakende satışlar eylülde yüzde 0,5 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, eylül ayında hava koşullarının iyi seyretmesi perakende satışlardaki yükselişte etkili oldu. Perakende satışlar söz konusu ayda yüzde 0,5 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Beklenti, aylık bazda yüzde 0,2 düşeceği yönündeydi. Perakendeciler geçen ay gıda dışı mağaza satışlarında güçlü artış raporlarken bilgisayar ve telekomünikasyon ürünlerinde satışlar yükseldi.