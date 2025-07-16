Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularında yaşadığı sıkıntılar artarak devam ediyor. Randevu bulmanın aylar sürdüğü süreçte, başvuruların yüksek oranda reddedilmesi hem zaman hem de maddi kayba yol açıyor.

Dünya Gazetesi’nden Fikret Aydemir'e konuşan İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun açıkladığı verilere göre, Türkiye’nin Schengen vizesine sadece başvuru için son 15 yılda ödediği toplam tutar 775 milyon euroyu (Yaklaşık 36.288.848.000 TL) buldu.

TÜRKİYE-AB EKONOMİK İLİŞKİLERİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Vize almak isteyen Türk vatandaşları, önce aylar süren randevu bekleme çilesiyle karşılaşıyor, ardından da yüksek ret oranları nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Sürecin bu denli zorlaştırılması, kamuoyunda tepkilere yol açarken, Avrupa’ya seyahat planları yapan birçok kişi için durum giderek daha da içinden çıkılmaz hale geliyor.

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, vize sürecinde yaşanan aksaklıkların sadece bireyleri değil, Türkiye-AB ekonomik ilişkilerini de olumsuz etkilediğini vurguladı. Özellikle iş insanları ve öğrencilerin karşılaştığı gecikmelerin ve ret kararlarının, ticari bağları zedelediğine dikkat çekti. Zeytinoğlu, Schengen sürecinde Türk vatandaşlarının son 15 yılda toplam 775 milyon euro ödediğini söyledi.