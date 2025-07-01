Almanya’dan sınır dışı edilme rekorunu açık ara Türkler kırdı. Ülkeye kaçak girenler, aylarca kamplarda süründürülüyor, mahkemeye çıkarılmadan geri gönderiliyor. Ellerine birer kağıt verilen, ceplerine 1000 Euro ödenek ve 250 Euro da yol parası konulan Türkler, charter uçuşları ile İstanbul, Ankara, İzmir’e uçuyor. Türkler’den sonra en çok sınır dışı edilenler ise Gürcüler oldu.

Bu yılın ilk üç ayında 6 bin 151 kişi sınır dışı edildi ve bunların yarıdan fazlasını Türkler oluşturdu. Türkiye birinci sıradayken, ikinci sırayı Gürcistan aldı. Bu ülkeleri Fransa, Sırbistan ve İspanya izledi.

TÜM ZAMANLARIN SINIR DIŞI REKORU

Fransa ve İspanya AB üyesi olduğu için o ülkeler üzerinden gelenlerin durumu Türkler ve Gürcülerden farklı. Fransa ve İspanya üzerinden gelenleri Almanya, "Git ilticanı orada yap" ya da "Orada iltica talebin var, sonucunu bekle" diyerek geri gönderiliyor.

Sınır dışı edilenlerin sayısının daha da artması ve bu yıl sonuna kadar 30 bini bulması bekleniyor. Sınırlardan çevrilenler bu rakama dahil değilken bu sayı, önceki yılların iki katını buldu.

TÜRKİYE’YE NASIL GİDİYORLAR?

Birçok Türk vatandaşı sınır dışı edileceğini anlayınca, kişi başı 1000 Euro ve 250 Euro yol parasını kabul edip gönüllü olarak ülkeyi terk ediyor.

Gönüllü terk etmeyenlere ise, bir daha Almanya’ya giremeyeceğine ilişkin süreli kayıt düşülüyor. Hem bu cezadan kurtulmak hem de para almak isteyenler, ellerine verilen bir kağıtla uçak biletleri de alınarak Türkiye’ye gönderiliyor.

ELİNDE KAĞIT, SABİHA GÖKÇEN’E UÇUŞ

AJet ile Cuma günü Frankfurt'tan İstanbul Sabiha Gökçen’e uçan M.T. isimli Diyarbakırlı bir Türk ilticacı, artık Almanya’nın kimseye şans tanımadığını söyledi. M.T., "10 ay önce kaçak olarak gelip iltica istedim. Üç yeğenim de istedi. Hadi ben 50 yaşındayım, kabul etmediler. Onları da kabul etmediler. 10 aydır kamplarda sürünüyoruz. Mahkeme önüne bile çıkarmadılar. Artık kimseyi almıyorlar. Onlar beni atmadan izinle gitmeyi kabul ettim. Yoksa bir daha Almanya’ya gelebilme şansım olmazdı" diye konuştu.