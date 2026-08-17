Rusya’da Batılı markaların ayrılmasıyla oluşan boşluğu doldurmak amacıyla pazara giren Türk perakende markalarının bir bölümü ülkedeki faaliyetlerini sonlandırıyor. Savaşın başladığı 2022 döneminde Rusya’da 32 Türk markası toplam 655 mağazayla faaliyet gösterirken, aradan geçen dört yılda bu tablo önemli ölçüde değişti. 2026 itibarıyla Madame Coco, Chakra, NetWork, OXXO, Beymen Club, Karaca Home ve Les Benjamins gibi markalar Rusya’dan çıkarken, Mudo’nun çıkışı 2025’te tamamlandı. Ipekyol ve Twist ise yaklaşık bir yıllık faaliyetlerinin ardından 2023’te mağazalarını kapattı.

RUSYA'DA PERAKENDE BASKI ALTINDA

Ekonomim'de yer alan habere göre, Rusya merkezli NF Group’un 2026’nın ilk yarısına ilişkin araştırmasında, mağaza ağını küçülten, fiziksel mağazacılıktan çıkan veya ciddi finansal sorunlarla karşılaşan 39 marka tespit edildi. Bu şirketlerin yüzde 15’ini Türk markaları oluşturdu.

Araştırmada Türk markaları arasında Karaca Home, Les Benjamins, OXXO, Beymen Club, NetWork ve Madame Coco da yer aldı. Rusya’daki artan işletme ve vergi maliyetleri, tüketici talebindeki zayıflama, AVM ziyaretçilerindeki düşüş, yüksek kira ve finansman giderleri ile markaların düşük bilinirliği, şirketlerin faaliyetlerini zorlaştıran başlıca unsurlar arasında gösterildi.

Pazaryerlerinin giderek güçlenmesi de fiziksel mağazacılık üzerindeki baskıyı artırdı. Focus Technologies verilerine göre, 2026’nın ilk yarısında Rusya genelinde AVM ziyaretçi trafiği yüzde 2, giyim ve ayakkabı mağazalarındaki ziyaretçi sayısı ise yüzde 5 azaldı.

MADAME COCO 29 MAĞAZASINI KAPATACAK

Rusya pazarına Şubat 2023’te giren Madame Coco, kısa sürede mağaza sayısını 29’a çıkardı. Ancak şirket, ülkedeki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı. Kapanışların 2026 sonbaharına kadar tamamlanması bekleniyor.

Şirketin maliyetleri düşürmek amacıyla bazı AVM yönetimleriyle kira indirimi için yaptığı görüşmelerden ise büyük ölçüde sonuç alınamadı. Madame Coco, 2025’in başında Rusya’da 20 yeni mağaza açmayı planlıyordu. Ancak yaklaşık bir buçuk yıl içinde pazardan çıkış kararı aldı.

Şirketin kararında azalan AVM trafiği ve tüketici talebinin yanı sıra yüksek kira ve kredi maliyetlerinin de etkili olduğu belirtiliyor.

CHAKRA DA RUSYA'DAKİ FAALİYETLERİNİ BİTİRİYOR

Türk ev ve yaşam markası Chakra da Rusya’daki mağaza ağını kapatıyor. Şirket, Moskova’daki Aviapark ve Afimall alışveriş merkezlerinde bulunan iki mağazasını kapattı. Kalan mağazaların da sonbahara kadar kapanmasıyla Chakra’nın ülkedeki fiziksel mağazacılık faaliyetleri sona erecek.

Sektör uzmanları, orta segmentte faaliyet gösteren Türk ev ve yaşam markalarının büyük AVM’lerde yüksek kira ve güçlü ziyaretçi trafiğine dayalı iş modelinin, müşteri sayısındaki düşüşle birlikte sürdürülebilirliğini kaybettiğine dikkat çekiyor.

NETWORK, BEYMEN CLUB VE OXXO DA KAPANIYOR

Fiba Retail Group’un Rusya’daki operasyonları Marka Rus şirketi üzerinden yürütülüyor. Grup daha önce ülkede GAP ve Marks & Spencer markalarını işletiyordu. Bu markaların Şubat 2022 sonrasında Rusya’daki faaliyetlerini durdurmasının ardından boşalan mağazalarda NetWork, Mudo, OXXO ve Beymen Club faaliyet göstermeye başladı.

Ancak dört yılın sonunda bu markalar için de geri çekilme süreci başladı. Mudo Rusya’dan tamamen çıkarken NetWork, OXXO ve Beymen Club’ın ülkede kalan mağazalarının tamamının 2026 yılında kapatılması kararlaştırıldı.

Kommersant’ın Marka Rus’un 2025 yılı mali tablolarına dayandırdığı habere göre şirket, geçen yıl 10 mağazasını kapattı ve 20 mağazayla faaliyetlerine devam etti. 2026’da zarar eden NetWork, Beymen Club ve OXXO mağazalarının tamamının kapatılmasının planlandığı aktarıldı.

Marka Rus’un geliri 2025’te yüzde 26 artışla 2,36 milyar rubleye yükselse de şirketin net zararı yüzde 22 artarak 716,3 milyon rubleye çıktı. Böylece satışlardaki yükseliş, mağaza operasyonlarından kaynaklanan zararı telafi edemedi.

KARACA HOME VE LES BENJAMİNS DE LİSTEDE

Rus danışmanlık şirketi Nikoliers’in değerlendirmesinde, 2026’nın ilk çeyreğinde Rusya pazarından çıkan uluslararası markalar arasında Karaca Home ve Les Benjamins de gösterildi.

Bu gelişmeyle birlikte iki Türk markası da 2022 sonrasında Rusya’da oluşan yeni perakende ortamında kalıcı olamayan şirketler arasına katıldı. Özellikle giyim sektöründe pazaryerlerinin büyümesi ve düşük fiyatlı Çin menşeli ürünlerin rekabeti artırması, markaların iş yapmasını zorlaştıran unsurlar arasında bulunuyor.

İPEKYOL VE TWIST YALNIZCA BİR YIL FAALİYET GSÖTERDİ

Türk markalarının Rusya’dan çekilmesinin ilk örnekleri 2023’te ortaya çıktı. Ipekyol ve Twist, Batılı şirketlerin ülkeden ayrılmasının ardından 2022 sonbaharında Moskova’daki Afimall City’de mağaza açtı.

Ancak iki markanın Rusya’daki tek mağazası da uzun süre faaliyet gösteremedi. Mağazalar, yaklaşık bir yılın ardından Kasım 2023’te kapatıldı.

ESKİ OYUNCULAR FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Rusya’daki Türk markalarının tamamı ise aynı tabloyu yaşamıyor. LC Waikiki, Koton ve Colin's gibi uzun süredir Rusya pazarında bulunan, yüksek marka bilinirliğine ve geniş müşteri kitlesine sahip şirketler faaliyetlerini sürdürüyor.

Buna karşılık özellikle 2022 sonrasında Batılı markaların boşalttığı alanları değerlendirmek amacıyla Rusya’ya giren veya hızlı büyüme hedefleyen markalar pazardan geri çekiliyor.

Ekonomim'de yer alan habere göre, Rusya’da 2026’nın ilk yarısında mağaza ağını küçülten, fiziksel perakendeden çıkan veya finansal sorun yaşayan markaların yüzde 67’sini giyim ve ayakkabı şirketleri oluşturdu.

Moskova’daki AVM'lerde boşluk oranı da 2025’in ilk yarısındaki yüzde 5,5 seviyesinden 2026’nın aynı döneminde yüzde 6,4’e yükseldi. Söz konusu oranın yıl sonunda yüzde 8’e kadar çıkabileceği öngörülüyor.