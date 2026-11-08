Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Türkiye’den Rusya’ya seyahat eden turist sayısında çarpıcı bir yükseliş yaşandığını ve bu hareketliliğin arkasında özellikle Türk kadın turistlerin değişen tatil alışkanlıklarının yer aldığını açıkladı.

Klasik müze ve saray turlarından sıyrılan Türk kadın gezginlerin; kişisel bakım, spa, estetik operasyonlar ve grup deneyimlerine odaklanan özel konsept seyahatleri tercih etmesi iki ülke arasındaki turizm trafiğini zirveye taşıdı.

Resmî verilere göre Türkiye'den Rusya'ya yönelen turist akışı 2025 yılında yüzde 16,7 oranında büyürken, 2026'nın ilk yarısında da ivmesini koruyarak yıllık bazda yüzde 19,7'lik artış kaydetti.

ESTETİK BAKIM ÖN PLANA ÇIKTI

Tur operatörleri tarafından kadın gruplarına özel olarak hazırlanan yeni nesil paketlerde konforlu ve güvenli konaklama imkânlarının yanı sıra fotoğraf çekim alanları, el sanatları atölyeleri ve kapsamlı spa hizmetleri sunuluyor.

Paketlerin en dikkat çeken parçasını ise dudak dolgusu ve ameliyatsız gençleştirme gibi popüler kozmetik işlemler oluşturuyor. Turizm yetkilileri, Türk kadın gezginlerin artık yalnızca yeni bir ülke görmeyi değil; kendilerine vakit ayırmayı, estetik bakım yaptırmayı ve arkadaş gruplarıyla sosyal anlar biriktirmeyi ön planda tuttuğunu belirtiyor.

TÜRKİYE YABANCI TURİST SAYISINDA ÜÇÜNCÜ OLDU

Yaşanan bu yoğun talep, Türkiye'yi Rusya'nın en büyük turizm kaynaklarından biri haline getirdi. 2026'nın ilk çeyreğinde Rusya'ya gelen yabancı turist sayısı yüzde 28 artışla 290 bini aşarken, Türkiye yaklaşık 17 bin ziyaretçiyle Çin ve Türkmenistan'ın ardından en çok turist gönderen üçüncü ülke oldu.