Bahar yağmurları ve gök gürültülerinin ardından toprağı çatlatarak yüzeye yaklaşan "kara elmas" diye bilinen domalan mantarı, bu sezon da kilosu 2 bin lirayı bulan fiyatıyla altınla yarışıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla bozkırlarda büyük bir zahmetle toplanan mantarlar, daha iç piyasada tezgahlara bile inmeden Arap alıcılar tarafından kırmızı file çuvallarla adeta kapış kapış götürülüyor.

ARAPLAR KIRMIZI ÇUVALLARLA GÖTÜRÜYOR

İhracatçıların ve Arap tüccarların topladıkları mantarları sıradan poşetler veya standart kasalar yerine özellikle kırmızı file çuvallara doldurmasının ise çok kritik bir sebebi var. Toprak altından nemli olarak çıkarılan domalan mantarı, kapalı poşet veya kutularda kaldığında kısa sürede havasız kalarak terleme yapıyor ve çürüyor. Gözenekli file çuvallar mantarın sürekli hava alarak tazeliğini korumasını sağlarken, kırmızı renk ise ürünün toprak rengiyle karışmasını önleyip görsel olarak çok daha canlı ve dikkat çekici görünmesini sağlıyor.

TOHUMU YOK, SERADA YETİŞMİYOR

Dünyaca ünlü trüf mantarının akrabası olan domalanı bu denli kıymetli kılan en önemli unsur, yapay olarak üretilememesi. Yıldırım düşmesiyle toprakta oluşan azotun yağmurla birleşmesi sonucu kendiliğinden yetişen bu nadir lezzet, hem yoğun aroması hem de yüksek besin değeri nedeniyle Arap ülkelerinde doğal bir enerji ve şifa kaynağı olarak görülüyor. Sezon başlamadan sipariş veren yabancı alıcılar ürünleri doğrudan tarladan toplarken, uzmanlar yüksek fiyat nedeniyle doğada domalana benzeyen zehirli mantarlara karşı vatandaşları uyarıyor.