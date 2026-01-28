Avrupa ülkeleri ve Türkiye’den yoğun ilgi gören Endonezya’ya bağlı turizm merkezi Bali, giriş şartlarını radikal bir kararla sıkılaştırmaya hazırlanıyor. Pandemi sonrası dönemde tatilcilerin yanı sıra dijital göçebelerin ve yerleşmeyi planlayan Türk vatandaşlarının da gözdesi haline gelen ada yönetimi, "kaliteli turizm" anlayışı çerçevesinde turistlerden banka hesap dökümü ve dönüş bileti talep etmeyi planlıyor.

TURİSTLERDEN BANKA HESAPLARI İSTENECEK

Bali Eyalet Valisi I Wayan Koster tarafından gündeme getirilen düzenleme uyarınca, adaya giriş yapacak turistlerin son üç aya ait banka hesap hareketlerini ve dönüş biletlerini ibraz etmeleri gerekebilecek.

Vali Koster, bu adımın turistlerin harcama gücünü ve ülkeden ayrılma niyetini kanıtlaması açısından kritik olduğunu belirtti.

Uluslararası uygulamalara atıfta bulunan Koster, Endonezya vatandaşlarının başka ülkelere girerken benzer şartlara tabi tutulduğunu hatırlatarak, "Bizden istenen şartları, ülkemize gelenlerden de istemek istiyoruz" mesajını verdi.

ADADA ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 7 milyon turisti ağırlayan adada; artan plastik atıklar, su tüketimi ve altyapı sorunları nedeniyle alarm zilleri çalıyor. Valilik kaynakları, bu yeni düzenlemenin yerel kurallara uyan ve daha fazla harcama yapan turist profilini çekmeyi, böylece ada üzerindeki çevresel ve kültürel baskıyı azaltmayı hedeflediğini savunuyor.

Şu an için Türk turistlerden banka hesap dökümü istenmese de yeni kuralların Bali’ye özel mi kalacağı yoksa Endonezya genelinde mi uygulanacağı ve yürürlüğe giriş tarihi önümüzdeki aylarda netleşecek.