Sosyal medya platformu X'te Türk ve Çinli kullanıcılar arasında başlayan atışma, karşılıklı paylaşımlarla büyüdü.
Tartışma Çinli bir kullanıcının 19 Ekim'de, Türk bayrağına ilişkin bir görseli paylaşılmasıyla başladı.
Kullanıcı, Türk bayrağının yanına Sünger Bob çizgi filmindeki Patrick karakterinin paraşütle süzüldüğü bir görsel yerleştirdi.
Türk bayrağının tasarımına ilişkin bir soruyla paylaşılan görsel, Türk kullanıcıların büyük tepkisini çekti.
Türk kullanıcılar da paylaşıma mizahi içeriklerle karşılık verdi; gönderilerde Çin Seddi üzerinden yapılan göndermeler öne çıktı.
ÇİN SEDDİ ÜZERİNDEN KARŞILIKLI GÖNDERMELER
Türk kullanıcılar, Çin Seddi'nin Türklerden korkulduğu için inşa edildiğine ilişkin espriler yaptı.
Çinli kullanıcılar ise Türkiye'nin Çin Seddi'ne olan uzaklığına atıfta bulunan paylaşımlarla karşılık verdi.
TARİH VE EKONOMİ DE TARTIŞMAYA DAHİL OLDU
Paylaşımların devamında iki ülkenin tarihi geçmişi ve ekonomik koşulları üzerinden de espriler yapıldı.
Popüler kültür unsurlarının kullanıldığı gönderiler, Türk ve Çinli kullanıcılar arasındaki karşılıklı atışmanın konuları arasında yer aldı.
JAPON VE TAYVANLI KULLANICILAR DA KATILDI
Tartışma yalnızca Türk ve Çinli hesaplarla sınırlı kalmadı.
Japon ve Tayvanlı kullanıcıların da paylaşımlara dahil olmasıyla atışmanın kapsamı genişledi.