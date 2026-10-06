Avrupa’da yaşanabilir ülkeler arasında üst sıralara tırmanan ve sunduğu cazip yaşam şartlarıyla dikkat çeken bölge, son yıllarda Türkiye’den yoğun göç almaya başladı.

Yüksek yaşam kalitesini uygun maliyetlerle buluşturan bu coğrafya; vizesiz seyahat avantajı, kültürel yakınlığı, ucuz ev ve araba seçenekleriyle Türk yatırımcıların ve yerleşmek isteyenlerin radarına girdi. Bölgenin en dikkat çeken adresi ise tarihî ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Kuzey Makedonya oldu.

UCUZ YAŞAM VE KOLAY YATIRIM İMKANI

Avrupa’nın en yaşanabilir ülkelerinden biri olarak gösterilen Kuzey Makedonya, gayrimenkul ve araç fiyatlarının diğer Avrupa ülkelerine kıyasla oldukça uygun olması sebebiyle büyük ilgi görüyor.

Türk vatandaşlarına iş kurma, gayrimenkul edinimi ve uzun süreli kalış gibi alanlarda önemli esneklikler tanıyan ülke; hem yatırım yapmak hem de sıfırdan bir hayat kurmak isteyenler için adeta bir cazibe merkezine dönüşmüş durumda.

KUZEY MAKEDONYA'DA OTURUM İZNİ NASIL ALINIR?

Kuzey Makedonya'da yeni bir yaşama adım atmak isteyen Türk vatandaşları için öne çıkan başvuru yolları ve detaylar şöyle:

Şirket Kurarak Oturum İzni (En Yaygın Yöntem): Kuzey Makedonya’da resmi bir şirket açarak (kurucu, ortak veya müdür sıfatıyla) oturum hakkı elde etmek mümkün. Sürecin olumlu sonuçlanması için sadece kağıt üstünde bir şirket bırakmayıp detaylı bir iş planı sunmak, şirketi aktif tutmak ve geçimi sağlayacak geliri kanıtlamak gerekiyor.

Gayrimenkul Yatırımı ile Oturum: Ülkeden gayrimenkul satın alarak oturum izni almak en pratik yollardan biri. Tapu belgesi ve yatırım türü resmi makamlarca incelendikten sonra verilen oturum izinleri, emlak elde tutulduğu sürece her yıl yenilenebiliyor.

Çalışma İzni ile Oturum: Yerleşik bir işverenden alınan resmi iş teklifi ve imzalanan sözleşme ile süreç başlıyor. İşverenin Çalışma Ajansı'na yapacağı başvuruyla çalışma ve oturum izni elde ediliyor.

Eğitim (Öğrenci) Amaçlı Oturum: Ülkedeki bir üniversiteden veya yetkili eğitim kurumundan alınan resmi kabul mektubu ile oturum başvurusu yapılabiliyor.

Aile Birleşimi: Ülkede yasal çalışma veya oturum iznine sahip kişilerin eşleri ve 18 yaş altındaki çocukları, aile birleşimi haklarından faydalanarak oturum izni alabiliyor.