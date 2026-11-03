Avrupa'ya yakın bir ülkede yaşamak isteyen Türk vatandaşları için Kosova dikkat çeken seçeneklerden biri. Türk vatandaşlarından kısa süreli seyahatlerde vize istemeyen ülke, uzun süre kalmak isteyen yabancılara da farklı gerekçelerle oturum izni alma imkânı tanıyor. Üstelik ülkenin resmi para birimi Euro.

TÜRK VATANDAŞLARINA 90 GÜN VİZESİZ SEYAHAT HAKKI

Balkanlar'da bulunan Kosova, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkı tanıyor. Bordo pasaport sahibi Türk vatandaşları, ilk giriş tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde toplam 90 günü aşmamak kaydıyla ülkede vizesiz kalabiliyor.

Bu hak, Kosova'yı kısa süreli ziyaret etmek, ülkeyi tanımak veya uzun süreli yaşam planı öncesinde koşulları değerlendirmek isteyenler için avantaj sağlıyor.

OTURUM İZNİ ALMAK İÇİN FARKLI YOLLAR BULUNUYOR

Kosova'da 90 günden uzun süre yaşamak isteyen yabancıların oturum izni alması gerekiyor. Ülkede çalışmak isteyenlerin geçici çalışma amaçlı oturum izni ve çalışma izni edinmesi şartı bulunuyor.

Eğitim, aile birleşimi ve mevzuatta kabul edilen diğer yasal gerekçeler de uzun süreli oturum başvurularında değerlendiriliyor. Başvurunun kabul edilmesi için ilgili gerekçenin belgelerle kanıtlanması gerekiyor. Geçici oturum izinleri genel olarak bir yıla kadar düzenlenebiliyor ve koşulların devam etmesi halinde yenilenebiliyor.

ÜLKEDE EURO KULLANILIYOR

Kosova'yı diğer Balkan ülkelerinden ayıran özelliklerden biri de kullandığı para birimi. Ülkede resmi para birimi olarak Euro kullanılıyor. Bu nedenle Türkiye'den taşınmayı düşünenler, bütçe planlaması yaparken Euro üzerinden hesaplama yapmak zorunda.

90 GÜNDEN FAZLA KALACAKLAR DİKKAT

Kosova'da vizesiz kalış hakkı, ülkede çalışma veya süresiz yaşama hakkı anlamına gelmiyor. 90 günü aşan konaklamalarda oturum izni alınması gerekiyor. Ayrıca yabancıların ülkeye giriş yaptıktan sonra kalacakları adresi üç gün içerisinde bildirmeleri şartı bulunuyor.