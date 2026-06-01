Güneydoğu Asya'da tatil planlayanlar için Tayland’a alternatif olarak gösterilen Filipinler, bünyesindeki 7.600’den fazla adayla çok yönlü bir destinasyon profili çiziyor. Bölgede 4 ay boyunca seyahat eden bir turistin aktardığı deneyimler, ülkenin turistik yapısı, yerel kültürü ve karşılaşılan lojistik zorluklar hakkında somut veriler sunuyor.

VİZE MUAFİYETİ VE KOLAY İLETİŞİM AVANTAJI

Türk vatandaşları için Filipinler’e yapılacak 30 güne kadar olan turistik seyahatlerde vize zorunluluğu bulunmuyor. Ülkeye giriş yapabilmek için sınır kapısında en az 6 ay geçerli pasaport, dönüş uçak bileti ve seyahatten en geç 72 saat önce doldurulması gereken dijital "eTravel" (etravel.gov.ph) QR kodunun ibraz edilmesi yeterli oluyor. 10 farklı Asya ülkesini kapsayan seyahat rotasında Filipinler, yerel halkın misafirperverliği ve İngilizce dilinin yaygın kullanımıyla iletişim süreçlerinde kolaylık sağlayan bir destinasyon olarak öne çıkıyor.

HAVA MUHALEFETİ ETKİLİYOR

Bölgeye yapılan seyahatin ilk gününde meydana gelen tayfun, tüm toplu taşıma seferlerinin iptal edilmesine ve seyahat planlarının revize edilmesine neden oldu. Hava şartlarının normale dönmesinin ardından Cebu üzerinden ulaşılan Moalboal bölgesinde, mavi sularda kanyoning faaliyetleri ve sardalya sürüsüyle yüzme etkinlikleri gerçekleştirildi.

POPÜLER BİR MERKEZ

Gıda zehirlenmesi vakasıyla kesintiye uğrayan seyahatin Palawan ayağında, El Nido ve Coron adaları arasında iki gecelik bir tekne turu düzenlendi. Bu tur kapsamında şnorkelle dalış, plaj voleybolu ve karaoke etkinlikleri gerçekleştirilirken, bölgenin geniş dağlık arazileri ve palmiye hatlarından oluşan coğrafi yapısı incelendi. Seyahatin bir sonraki durağı olan Siargao Adası ise yoğun sörf kültürü ve turistlerin konaklama sürelerini uzattığı popüler bir merkez olmasıyla kayıtlara geçti.

Doğal yapısı itibarıyla Tayland’a kıyasla daha az turistik yoğunluğa sahip olan Filipinler, sunduğu coğrafi çeşitlilikle seyahat rotalarında daha varyasyonlu bir alternatif olarak değerlendiriliyor.