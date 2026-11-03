AVRUPA VE BALKANLAR: VİZESİZ ALTERNATİFLER

Schengen bölgesine dahil olmayan Avrupa ve Balkan ülkeleri, pratik tatil arayanlar için öne çıkıyor:

Sırbistan, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Kosova ve Kuzey Makedonya: 90 güne kadar vizesiz seyahat.

Belarus: 30 güne kadar vizesiz giriş.

Karadağ: Bordo pasaport sahiplerinden güncel olarak vize talep ediliyor ancak geçerli Schengen, ABD veya İngiltere vizesi ya da oturum izni olanlar ülkeye 30 güne kadar vizesiz giriş yapabiliyor.