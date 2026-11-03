Schengen vizesi başvurularında yaşanan randevu krizleri, yüksek harç bedelleri ve artan ret oranları, tatil rotalarını alternatif ülkelere çevirdi.
Dışişleri Bakanlığı verilerine göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları; vizesiz, kapıda vize veya elektronik vize (e-Vize) kolaylığıyla dünya genelinde tam 103 ülkeye seyahat edebiliyor. Üstelik bu ülkelerden bazılarına yalnızca yeni tip çipli kimlik kartıyla giriş yapmak mümkün.
SADECE ÇİPLİ KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER
Pasaporta ihtiyaç duymadan, yalnızca çipli T.C. kimlik kartıyla giriş yapılabilen yakın rotalar:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC): 90 güne kadar kimlikle giriş.
Azerbaycan: 90 güne kadar kimlikle seyahat.
Gürcistan: Kimlikle 1 yıla kadar kalış imkânı (1 Ocak 2026 itibarıyla seyahat sağlık sigortası zorunludur).
Moldova ve Ukrayna: Çipli kimlikle 90 güne kadar vizesiz kalış.
AVRUPA VE BALKANLAR: VİZESİZ ALTERNATİFLER
Schengen bölgesine dahil olmayan Avrupa ve Balkan ülkeleri, pratik tatil arayanlar için öne çıkıyor:
Sırbistan, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Kosova ve Kuzey Makedonya: 90 güne kadar vizesiz seyahat.
Belarus: 30 güne kadar vizesiz giriş.
Karadağ: Bordo pasaport sahiplerinden güncel olarak vize talep ediliyor ancak geçerli Schengen, ABD veya İngiltere vizesi ya da oturum izni olanlar ülkeye 30 güne kadar vizesiz giriş yapabiliyor.
ASYA VE UZAK DOĞU ROTALARI
Asya kıtasında Türk pasaportuna vize muafiyeti ya da hızlı giriş kolaylığı tanıyan ülkeler:
Japonya: 90 güne kadar vizesiz.
Güney Kore: 90 gün vizesiz (Seyahat öncesinde çevrim içi K-ETA formu doldurulmalıdır).
Tayland: 30 güne kadar vizesiz (Girişten önceki 3 gün içinde Dijital Varış Kartı doldurulmalıdır).
Endonezya (Bali dahil): 30 güne kadar vizesiz (Varıştan önceki 72 saatte çevrim içi bildirim zorunludur).
Maldivler: Girişte 30 günlük ücretsiz kapıda vize.
Sri Lanka: e-Vize veya kapıda vize ile ücretsiz giriş imkânı.
Malezya (90 gün), Singapur (30 gün), Filipinler (30 gün): Vizesiz seyahat.
Orta Asya: Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a vizesiz giriş.
Diğer Asya Rotaları: Hong Kong, Makao, Moğolistan ve Brunei (vizesiz); Tayvan (ücretsiz e-Vize); Kamboçya ve Doğu Timor (kapıda/elektronik vize).
Günün Trend Haberleri
ORTA DOĞU VE AFRİKA: KAPIDA VİZE VE E-VİZE KOLAYLIĞI
Mısır: Özellikle Şarm El-Şeyh uçuşları başta olmak üzere kapıda vize imkânı.
Katar (90 gün), Umman (30 gün), Lübnan ve Ürdün: Vizesiz giriş.
Suudi Arabistan: Turistik seyahatler için kapıda vize veya e-Vize.
Fas (90 gün) ve Tunus (90 gün): Vizesiz seyahat.
Güney Afrika Cumhuriyeti: Ücretsiz kapıda vize.
Kenya: Ücretli elektronik seyahat izni (ETA).
Seyşeller: Vizesiz; ancak seyahat öncesi online yetkilendirme onayı şart.
Mauritius (30 gün): Vizesiz kalış hakkı.
Diğer Afrika Ülkeleri: Angola, Botsvana, Esvatini, Mozambik ve Namibya vizesiz; Bahreyn ve Cibuti e-Vize; Kuveyt ve Madagaskar ise kapıda vize uyguluyor.
AMERİKA KITASI: VİZESİZ GÜNEY VE ORTA AMERİKA ROTALARI
Güney ve Orta Amerika, Türk vatandaşlarına geniş muafiyetler sunan bölgeler arasında:
Güney Amerika: Arjantin ve Brezilya'ya 90 güne kadar vizesiz giriş yapılabiliyor. Şili, Kolombiya, Peru, Ekvador, Uruguay, Bolivya ve Venezuela da vizesiz ziyaret edilebiliyor.
Orta Amerika ve Karayipler: Bahamalar, Barbados, Jamaika, Kosta Rika ve Panama vizesiz; Dominik Cumhuriyeti 30 günlük kapıda vize uyguluyor.
Meksika: Yalnızca havayoluyla seyahat etmek kaydıyla elektronik vizeyle giriş kabul ediyor.
Küba: e-Vize veya turist kartı şartı arıyor.
SEYAHAT ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
103 ülkeye tanınan seyahat kolaylıkları her ülke için aynı şartları taşımıyor. Tam muafiyet, sınırda (kapıda) vize, e-Vize veya ETA gibi seyahat izinleri farklı prosedürler ve ek belgeler (sağlık sigortası, dijital bildirim formu vb.) gerektirebiliyor.
Ülkelerin giriş kuralları diplomatik gelişmelere bağlı olarak değişebileceğinden, bilet ve konaklama rezervasyonundan önce Dışişleri Bakanlığının resmi duyurularının ve güncel vize şartlarının kontrol edilmesi gerekiyor.
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