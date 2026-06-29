1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nın ardından zorla yerlerinden edilen Kıbrıslı Türklerin, Güney Kıbrıs'taki mülkiyet haklarını arama mücadelesi Rum yargı duvarına çarptı. Üzerinde Baf Havalimanı ile Andreas Papandreu Hava Üssü’nün bulunduğu 125 dönümlük arazinin hak sahibi olan Kıbrıslı Türkler, mülklerinin iadesi ve uğradıkları zarar nedeniyle 41 milyon avro tazminat talebiyle açtıkları davayı Rum İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı.

Ancak mahkeme, davacı Türk vatandaşlarının haklı taleplerini ve savunmalarını reddederek mülklerin iade edilmeyeceğine hükmetti.

Haber7'de yer alan habere göre, ilk olarak 2022 yılında Baf Bölge Mahkemesi'nde Rum Başsavcılığı ve "Kıbrıs Türk Malları Vasisi" sıfatıyla Rum İçişleri Bakanlığı aleyhine açılan davada, Rum mahkemesi tarihi gerçekleri çarpıtan skandal bir gerekçeye imza attı.

Kıbrıslı Türklerin "yasa dışı ve zorla yerinden edildiği" gerçeğini kabul etmeyen mahkeme, 1974'te göçün zorunlu olmadığını ve mülklerin terk edilmeye zorlanmadığını iddia etti.

Rum Hukuk Dairesi ise işgal ettikleri Türk mülklerini "olağanüstü hal" bahanesiyle savunurken, mahkeme davayı reddetmekle kalmayıp tüm yargılama masraflarının da davacı Kıbrıslı Türkler tarafından ödenmesine karar verdi.