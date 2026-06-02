2025 yılı resmi Schengen vize verilerine göre konsoloslukların esneklik ve katılık düzeyleri başvuru hacimleriyle birlikte haritalandırıldı. Bulgaristan ve Yunanistan'ın Edirne konsoloslukları yüzde 3'ün altındaki ret oranlarıyla en erişilebilir noktalar olurken, İstanbul ve İzmir merkezli başvurularda ret oranlarının yüzde 12,8'e kadar yükseldiği görüldü.

EN DÜŞÜK RET ORANI BULGARİSTAN VE YUNANİSTAN’DA

Resmi datalara göre Türkiye'den yapılan başvurularda en esnek davranan merkez Bulgaristan'ın Edirne Konsolosluğu oldu. 20 bin 534 başvurudan sadece 564'ünü reddeden Bulgaristan, yüzde 2,8 ret oranıyla ilk sırada yer aldı. Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu ise 49 bin 953 başvuruda yüzde 3,1 ret oranı ve yüzde 89,6 gibi yüksek bir çoklu (multi) vize oranı yakaladı. Ankara'dan yapılan başvurularda ise Portekiz yüzde 3,5, İspanya ise yüzde 5,6 ret oranıyla onay avantajı sağlayan diğer ülkeler olarak kayda geçti.

YÜKSEK HACİMLİ MERKEZLERDE RET ORANI ARTIYOR

Başvuru yoğunluğunun en yüksek olduğu İstanbul merkezli konsolosluklarda ise ret oranlarında belirgin bir artış gözlendi. Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu 71 bin 316 başvuruda yüzde 8,6 ret oranına ulaşırken, 169 bin 25 başvuru ile en yüksek talebi alan Yunanistan'ın İstanbul Konsolosluğu başvuruların yüzde 11,2'sini reddetti. Listenin son sıralarında yer alan Avusturya'nın İstanbul Konsolosluğu ise 15 bin 142 başvurunun yüzde 12,8'ine ret vererek en katı prosedür uygulayan merkezlerden biri oldu.