Gittiği yoldan memnun olmayan ve radikal bir karar almak isteyen yüz binlerce çalışanı yakından ilgilendiren o kritik soru yanıtını buldu. Türkiye’de kariyerini sıfırlamak veya başka bir sektöre adım atmak isteyenlerin aklındaki "Acaba geç mi kaldım?" endişesine son veren yaş aralığı netleşti. Uzmanların ve iş dünyasının işaret ettiği o 'altın yaş' sınırı, radikal karar almak isteyen herkesi harekete geçirecek...

TÜRKİYE’DE MESLEK DEĞİŞTİRMEK İÇİN EN UYGUN YAŞ BELLİ OLDU

Mevcut işinde mutlu olmayan, tükenmişlik hisseden veya farklı bir alanda kendi potansiyelini keşfetmek isteyen çalışanların en çok çekindiği konuların başında "yaş faktörü" geliyor. Kıdem tazminatı kaygısı, ailevi sorumluluklar ve işverenlerin yaş algısı gibi etkenler karar alma sürecini zorlaştırırken, Türkiye şartlarında meslek değiştirmek için en ideal zaman dilimi gün yüzüne çıktı.

35 YAŞ SINIRINA DİKKAT

Çalışma hayatı dinamikleri ve sosyo-ekonomik koşullar göz önüne alındığında, Türkiye'de meslek değiştirmek için en ideal ve esnek dönemin 28 ile 35 yaş arası olduğu vurgulanıyor. Özellikle 28-32 yaş aralığı, ilk iş tecrübelerinin oturduğu ancak yeni bir sektöre adapte olma enerjisinin henüz kaybolmadığı "tatlı nokta" (sweet spot) olarak nitelendiriliyor. Toplumda psikolojik bir eşik olarak kabul edilen 35 yaş ise, "sıfırdan başlama" kararının alınabileceği son güvenli liman olarak görülüyor.

YAŞ GRUPLARINA GÖRE RİSK HARİTASI

İş dünyası uzmanlarına göre kariyer dönüşümünde yaş kırılımları şu şekilde şekilleniyor:

25 - 30 Yaş: Deneme-yanılma ve yön bulma dönemi. Finansal yükümlülükler henüz en üst seviyeye ulaşmadığı için risk almak son derece kolay.

30 - 35 Yaş: "Geç kalmadan adım at" dönemi. Tecrübe ile yeni alana adaptasyon hızının en iyi dengelendiği yaş grubu.

35 -40 Yaş: Riskli ve tedbirli süreç. Sıfırdan başlamak yerine mevcut uzmanlığı tamamlayıcı bir alana kaymak veya yöneticiliğe geçmek daha mantıklı bulunuyor.

40 Yaş ve Üzeri: Kurumsaldan kaçış dönemi. Bu yaş grubundaki değişimler genellikle kendi işini kurma (girişimcilik) veya freelance çalışmaya kayma şeklinde gerçekleşiyor.

DEĞİŞİMİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL

Türkiye'deki çalışanların meslek değiştirirken en çok zorlandığı konu ise birikmiş haklar oluyor. Yaş ilerledikçe mevcut işteki kıdem tazminatını riske atma korkusu çalışanları frenleyen ana unsur olarak öne çıkıyor. Yine de uzmanlar, doğru bir finansal tampon bölge oluşturulduğunda 30'lu yaşların başındaki kariyer pivotlarının uzun vadede çok daha yüksek mutluluk ve gelir getirdiğine dikkat çekiyor.