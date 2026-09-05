Alman komedyen Mario Adrion, sahnedeki gösterisi sırasında Türk seyircilere Türkiye’nin milli marşının ne olduğunu sordu. Farklı ülkelerde benzer sorular yönelttiğinde izleyicilerden genellikle kısa bir melodi, tek kıta ya da nakarat duyduğunu belirten komedyen, Türk seyircilerden gelecek cevabı beklemeye başladı.

Ancak salondaki Türk izleyicilerin tepkisi Adrion’un beklediğinden çok farklı oldu. Seyirciler ayağa kalkarak İstiklal Marşı’nı hep birlikte ve büyük bir coşkuyla okumaya başladı. Marşın tamamının büyük bir ciddiyet ve coşkuyla okunması karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Adrion, bir süre sahnede ne yapacağını bilemedi.

"ŞU AN KENDİMİ TÜRK GİBİ HİSSEDİYORUM"

Yaşananlar karşısında şaşkınlığını dile getiren Adrion, "İnsanlara marşlarını söylemelerini istediğimde genellikle bir kıta söylerler. Siz ayağa kalktınız ve bir türlü durmadınız, bu inanılmazdı. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım. Şu an kendimi Türk gibi hissediyorum! Siz okurken aklıma bir fikir geldi: Yunanistan’ı ele geçirmeliyiz! Keşke biz Almanlar da böyle güçlü bir marşa sahip olabilseydik. Bizim marşımız artık; 'Özür dileriz, geri dönüşüm yapıyoruz' gibi bir şey oldu" dedi.