Schengen vizesi alım süreçlerindeki küresel yoğunluk ve randevu kısıtlamaları devam ederken, Türkiye’den yapılan başvurularda onay oranları, işlem hızı ve randevu erişilebilirliği bakımından öne çıkan ülkeler belirlendi. Konsolosluk verileri ve başvuru eğilimlerine göre, belirli Avrupa ülkeleri Türk vatandaşlarının vizeli seyahat planlarında kolaylık sağlayan yerler olarak dikkat çekiyor.

Yapılan değerlendirmelere göre, seyahat planlamalarında onay şansı ve süreç yönetimi açısından avantaj sağlayan ülkeler şu şekilde sıralanıyor:

İspanya:

İstanbul ve Ankara merkezli turistik başvurularda %5’in altındaki düşük ret oranı ve hızlı sonuçlanma süresiyle ilk sırada yer alıyor. Eksiksiz evrak ve yeterli mali kaynak sunulması durumunda onay süreci olumlu ilerliyor.

İtalya:

Düzenli gelir beyanı ve güçlü finansal geçmiş sunan başvuru sahiplerine, ilk müracaatlarında dahi 6 ay ile 1 yıl arasında değişen uzun süreli ve çok girişli (multi) vize sağlama eğilimiyle öne çıkıyor.

Yunanistan:

Özellikle sınır illerindeki konsolosluklarında düşük ret oranlarına sahip olan ülke, 5 ila 10 iş günü arasında değişen kısa değerlendirme süreleri ve dönemsel yoğunluklara rağmen sunduğu randevu erişilebilirliğiyle biliniyor.

Macaristan:

Netleştirilmiş evrak prosedürleri ve istikrarlı onay istatistikleriyle, ilk kez Schengen vizesi alacak başvuru sahipleri için öngörülebilir bir süreç sunuyor.

Slovakya ve Slovenya:

Toplam başvuru hacminin düşük olması sebebiyle randevu bulma kolaylığı sağlayan bu ülkeler, dosyaların hızlı incelenmesi ve düşük ret oranları ile gizli avantajlı rotalar arasında yer alıyor.

PASAPORTUN GEÇERLİLİK SÜRESİNE DİKKAT

Schengen otoriteleri tarafından yapılan bir diğer önemli teknik uyarı ise pasaportların fiziki durumu ve geçerlilik sürelerine yöneliktir. Planlanan dönüş tarihinden itibaren en az 3 ay daha geçerliliği bulunmayan ve son 10 yıl içerisinde düzenlenmemiş pasaportlarla yapılan başvurular, doğrudan sistemsel redde yol açıyor. Ayrıca, biyometrik verilerin (parmak izi ve yüz taraması) Schengen Bilgi Sistemi'ndeki (SIS) güncelliği ve seyahat sağlık sigortasının tüm kalış süresini eksiksiz kapsıyor olması, sınır kapılarında yaşanabilecek olası geri çevrilme risklerini önlemek adına kritik bir zorunluluk olarak bildirildi.