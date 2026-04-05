Küresel seyahat hareketliliğinin arttığı 2026 yılında, Türk pasaportuna sahip vatandaşlar için vize muafiyeti uygulayan ülkeler listesi ortaya çıktı. Schengen vizesi süreçlerinde yaşanan yoğunluk ve maliyet artışları sürerken, dünya genelinde onlarca ülke Türk turistlere vizesiz giriş, kapıda vize veya e-vize kolaylığı sunmaya devam ediyor.

SADECE KİMLİKLE GİRİLEN ÜLKELER

Türkiye ile ikili anlaşmalar çerçevesinde, pasaport şartı aranmaksızın sadece yeni tip çipli T.C. kimlik kartıyla giriş yapılabilen ülkeler, seyahat planlarında ilk sırada yer alıyor:

Azerbaycan, Gürcistan, KKTC ve Moldova. Bu ülkeler, sınır kapılarında gerçekleştirilen hızlı geçiş prosedürleriyle hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlıyor.

BALKAN COĞRAFYASI

Avrupa kıtasında vize muafiyeti kapsamında en geniş rotayı Balkanlar oluşturuyor. Bölgesel turizm anlaşmaları uyarınca Türk vatandaşları; Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova ve Kuzey Makedonya'ya herhangi bir vize ön koşulu olmaksızın seyahat edebiliyor.

UZAK DOĞU

Asya’nın ekonomik ve turistik merkezleri, Türk pasaportu hamillerine geniş muafiyetler tanıyor:

Tam Muafiyet: Japonya, Güney Kore, Tayland, Malezya ve Singapur (30 güne kadar).

Kolaylaştırılmış Rejim (Kapıda/E-Vize): Endonezya, Sri Lanka ve Maldivler. Bu ülkelerde vize işlemleri havalimanı varışında veya dijital platformlar üzerinden dakikalar içinde tamamlanıyor.

AMERİKA VE AFRİKA KITASI

Latin Amerika ülkelerinin büyük bir bölümü Türk vatandaşlarından vize talep etmiyor. Brezilya, Arjantin, Kolombiya ve Şili bu listenin başında yer alırken; Afrika kıtasında Fas, Tunus, Güney Afrika ve Mauritius en çok tercih edilen vizesiz rotalar arasında bulunuyor.

SINIRDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Hukuki ve idari açıdan seyahatlerin aksamaması için aşağıdaki kriterlerin karşılanması zorunluluk arz ediyor:

Pasaportların seyahat bitiş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerlilik süresine sahip olması kritik öneme sahip.

Vizesiz giriş hakkı tanınmış olsa dahi, sınır memurlarının dönüş bileti, konaklama onayı ve yeterli finansal kaynak ibrazı talep etme yetkisi bulunuyor.

Yurt dışına çıkış yapacak vatandaşların güncel yurt dışı çıkış harcı ödemelerini seyahat öncesinde dijital kanallar veya havalimanı vezneleri aracılığıyla gerçekleştirmeleri gerekiyor.