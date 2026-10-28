Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularına ilişkin son beş yıllık veriler, Avrupa ülkeleri arasındaki ret oranı farklarını ortaya koydu. İncelenen 27 ülkenin verilerine göre Türkiye'den yapılan başvurularda genel ret oranı yüzde 14,01 olarak kaydedildi. Bazı ülkelerde ret oranı yüzde 30'u aşarken, listenin ilk sırasında Estonya yer aldı.

TÜRK VATANDAŞLARINA EN ÇOK RET VEREN 10 ÜLKE

Schengen vizesi başvurularında Türk vatandaşlarına en yüksek ret oranı uygulayan ülkeler arasında Kuzey ve Baltık Avrupa ülkeleri öne çıktı. Son beş yıllık verilere göre, ret oranının en yüksek olduğu 10 ülke şöyle sıralandı:

Estonya: Yüzde 35,93

Danimarka: Yüzde 33,17

Litvanya: Yüzde 29,87

Norveç: Yüzde 29,78

Finlandiya: Yüzde 28,39

Belçika: Yüzde 25,79

İsveç: Yüzde 24,82

Letonya: Yüzde 22,54

Malta: Yüzde 22,06

Almanya: Yüzde 21,07

Listede Estonya yüzde 35,93 ile ilk sırada yer alırken, Danimarka yüzde 33,17 ile ikinci sıraya yerleşti. Böylece her iki ülkede de Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularının yaklaşık üçte biri reddedildi.

Litvanya ve Norveç'te de ret oranları yüzde 30'a yaklaştı. Finlandiya'da yüzde 28,39 olarak kaydedilen oran, Belçika'da yüzde 25,79'a, İsveç'te ise yüzde 24,82'ye ulaştı. Listede yer alan sekiz ülkede ret oranının yüzde 20'nin üzerinde olması dikkat çekti.