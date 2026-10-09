Filipinler, salgın sonrası küresel seyahat pazarından aldığı payı büyütmek ve ülke ekonomisinin en önemli çarklarından biri olan turizmi canlandırmak amacıyla vize rejiminde geniş kapsamlı bir esnekliğe gitti.

Manila yönetiminin yürürlüğe koyduğu ve 157 ülkeyi kapsayan düzenleme doğrultusunda; ABD, İngiltere, Kanada, Almanya, Fransa ve Japonya gibi gelişmiş ekonomilerin yanı sıra Türkiye pasaportu taşıyan vatandaşlar da Filipinler'e 30 güne kadar vizesiz giriş hakkına sahip oldu.

Yeni vize muafiyeti düzenlemesi, Asya ve Batı ülkelerinin yanında Afrika kıtasına da geniş olanaklar tanıyor. Güney Afrika, Kenya, Gana, Uganda, Tanzanya ve Etiyopya dahil olmak üzere toplam 46 Afrika ülkesinin vatandaşları da vizesiz seyahat imkanından faydalanabiliyor.

ÇİN VE HİNDİSTAN'I DAHİL ETMEDİLER

Buna karşılık Nijerya, Mısır, Cezayir, Libya, Somali ve Sudan gibi bazı ülkeler standart muafiyetin dışında tutulurken; Asya’nın dev ekonomileri Çin ve Hindistan için ise daha kısa süreli konaklamalara izin veren ayrı ve özel vize kuralları uygulanıyor.

ÜLKEDE KONAKLAMA 59 GÜNE ÇIKABİLİYOR

Uygulamadan yararlanarak ülkeye giriş yapacak turistlerin, seyahat bitiminden itibaren en az altı ay geçerliliği bulunan bir pasaporta ve dönüş biletine sahip olmaları gerekiyor. Ülkeye adım atan turistler, kalış sürelerini daha da uzatmak istedikleri takdirde Filipinler Göçmenlik Bürosu’na başvurarak yetkili izin sürelerini 29 gün daha artırıp toplam konaklamalarını 59 güne çıkarabiliyor.

2025 YILINDA BÜYÜK GELİR SAĞLANDI

Manila hükümetinin bu stratejik hamlesinin arkasında, turizm sektörünün ülke ekonomisindeki devasa payı yatıyor. Filipinler, 2025 yılında yaklaşık 5,94 milyon uluslararası turist ağırlayarak ülke ekonomisine 694 milyar Filipin pesosu tutarında doğrudan gelir sağladı.