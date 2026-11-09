İngiltere'de yaşayan Türk vatandaşlarının süresiz oturum başvurularında yaşanan sert düşüş tartışma yarattı. Bir yılda kabul edilen başvuru sayısı yüzde 78 azalırken, bazı ret kararlarında hatalı hesaplamalar yapıldığı ve mevzuatta bulunmayan şartların öne sürüldüğü iddia edildi.

SÜRESİZ OTURUM ONAYLARINDA YÜZDE 78 DÜŞÜŞ

İngiltere'de Ankara Anlaşması (ECAA) kapsamında süresiz oturum almak isteyen Türk vatandaşlarının karşılaştığı sorunlar gündeme geldi. The Guardian'ın araştırmasına göre, İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın (Home Office) başvuruları değerlendirirken hatalı hesaplamalar yaptığı ve mevzuatta yer almayan gerekçelerle ret kararları verdiği belirtildi.

İngiltere İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 2025 yılının ocak-haziran döneminde 3 bin 378 başvuru kabul edildi. 2026'nın aynı döneminde ise onaylanan başvuru sayısı 745'e kadar geriledi. Böylece bir yıl içerisinde süresiz oturum onaylarında yüzde 78'lik düşüş yaşandı.

MEVZUATTA OLMAYAN ŞARTLARLA RET KARARI

Araştırmada yer verilen örneklerden biri, yedi yıldır İngiltere'de cam temizleme işi yapan bir Türk vatandaşının başvurusu oldu. Başvuru sahibinin işletmesine ait internet sitesi veya sosyal medya hesabı bulunmadığı gerekçesiyle oturum talebi reddedildi. Oysa yürürlükteki mevzuatta işletmeler için böyle bir zorunluluk bulunmuyor.

Bazı başvurularda ise kişilerin İngiltere dışında geçirdiği günlerin yanlış hesaplandığı öne sürüldü. Bu hesaplamalar sonucunda başvuru sahiplerinin 12 aylık süre içerisinde izin verilen 180 günlük yurt dışında kalma sınırını aştığı iddia edildi.

KANSER TEDAVİSİ GEREKÇESİ DE KABUL EDİLMEDİ

Ret kararlarından etkilenenler arasında üç çocuk annesi bir kadın da bulunuyor. COVID-19 döneminde kanser tedavisine başlamak için Türkiye'ye gitmek zorunda kalan kadın, doktorlarından seyahat edemeyeceğine ilişkin rapor aldı.

Buna rağmen kadının başvurusu, Türkiye'ye gitmesinin kendi tercihi olduğu gerekçesiyle reddedildi. Kadına ekim ayında İngiltere'yi terk etmesi gerektiği bildirildi. Araştırmada, geçmişte insani gerekçelerle esnetilebilen kuralların son dönemde daha katı uygulandığına da dikkat çekildi.

WINDRUSH SKANDALI BENZETMESİ

İngiltere'deki uygulamalara tepki gösteren isimlerden biri de Tottenham Milletvekili ve eski Dışişleri Bakanı David Lammy oldu. Bölgesindeki Türk vatandaşlarından gelen şikayetler üzerine açıklama yapan Lammy, yaşananları İngiltere tarihindeki Windrush skandalına benzetti.

David Lammy, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Kuralara uymuş, burada hayatını ve işini kurmuş seçmenlerimin hayatları altüst olmuş durumda. Bu korkunç hikâyeleri duyduğumda Windrush skandalını hatırlamadan edemiyorum. İçişleri Bakanlığının çıkarılan dersleri acilen yeniden ele alması gerekiyor. Britanya'daki Türk toplumu için adaletin sağlandığını görmek istiyorum."

Eski Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanlığının geçmişte yaşanan hak ihlallerinden çıkarılan dersleri yeniden değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Türk vatandaşlarının süresiz oturum başvurularında yaşanan ret kararları ve uygulamalardaki farklılıklar İngiltere'de tartışılmaya devam ediyor.