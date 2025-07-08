ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Türkiye'de satışa sunduğu Yeni Model Y aracının sadece siyah renk seçeneğiyle piyasaya sürülmesi nedeniyle sosyal medyada yoğun eleştirilere maruz kaldı. Kullanıcılardan gelen tepkilere kayıtsız kalmayan şirket, Temmuz ayı içinde daha fazla renk seçeneğinin satışa sunulacağını duyurdu.

Avrupa'da satışları düşen Tesla’nın Türkiye’de sadece siyah renkli Model Y araçları satışa sunması, birçok kullanıcının renk seçeneği yetersizliği nedeniyle aracı satın almaktan vazgeçmesine yol açtı.

NTV'de yer alan habere göre, Sosyal medya platformlarında yapılan yorumlarda, Avrupa’da satılamayan siyah araçların Türkiye’ye gönderildiği iddia edildi. Kullanıcılar, siyah rengin ısıyı daha fazla çekmesi, kir ve çizikleri kolayca göstermesi gibi nedenlerle bu tercihten memnun olmadıklarını dile getirdi.

TESLA AÇIKLAMA YAPTI

Tepkilerin ardından Tesla, sosyal medya platformu X üzerinden açıklamada bulundu. Şirket, 31 Temmuz’a kadar her iş günü yeni envanter listelenecek. Türkiye’deki yoğun ilgi sürüyor. Renk çeşitliliği konusunda gelen geri bildirimler dikkate alındı. Temmuz ayı içinde daha fazla renk seçeneği sunulacak” ifadelerini kullandı.