Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Birliği ile yürütülen vize serbestisi sürecinde kalan 6 kriter için resmi çalışmanın başlatıldığını duyurdu. Alınan karar doğrultusunda Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının hazırladığı yeni yaklaşım Avrupa kurumları ile müzakere edilecek.

Mutfak çalışması tamamlanan düzenlemeler, vize muafiyeti önündeki engellerin kaldırılmasını hedefliyor.

VİZE SERBESTİSİ İÇİN HANGİ KRİTERLER MASAYA YATIRILDI?

Türkiye'nin AB vize muafiyeti sürecinde tamamlaması gereken 6 temel başlık bulunuyor. Yürütülen çalışmalarda kişisel verilerin korunması, terör tanımı ve geri kabul anlaşması gibi maddeler öne çıkıyor.

Süreç kapsamında tamamlanması beklenen maddeler şu şekilde sıralandı:

AB Polis Örgütü (Europol) ile operasyonel işbirliği anlaşması imzalanması

Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu'nun (GRECO) önerilerinin uygulanması

Kişisel verilerin korunmasına yönelik mevzuatın AB standartlarıyla uyumlaştırılması

Suç bağlantılı konularda tüm AB üyeleriyle adli işbirliğine gidilmesi

Geri Kabul Anlaşması'nın tüm unsurlarıyla uygulanması

Terörle mücadele mevzuatının Avrupa standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi

YENİ TASLAK MÜZAKERE SÜRECİNE NASIL YANSIYACAK?

Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan bilim kurulunun hazırladığı yasal düzenlemeler, kurumlar arası koordinasyon toplantılarında son şeklini aldı. Süreçte Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) başta olmak üzere kritik mevzuatlar üzerinde yeni bir yaklaşım geliştirildi.

Dışişleri Bakanlığı, hazırlanan bu metin üzerinden Avrupa Birliği makamlarıyla resmi temasları ve istişareleri yürütecek.