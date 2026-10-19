Türk seyahat severlerin merakla beklediği liste belli oldu. Avrupa’da vize maratonu tüm hızıyla devam ederken, Schengen vizesinde çarpıcı tablo ortaya çıktı. Çin’in ardından en çok başvuru yapan ikinci ülke olarak önce çıkan Türkiye’de, milyonlarca vatandaş Schengen vizesi alabilmek için konsolosluklarda metrelerce kuyruk oluşturuyor. Yaklaşık 1.27 milyon kişi vize almak için beklerken, genel red oranı 14,6 seviyesine ulaştı. Verilen vizelerin yüzde 69’unun çok girişli olması ise seyahat tutkunlarını heyecanlandırdı.

EN ÇOK KOMŞU ÜLKE TERCİH EDİLDİ

Türklerin vizede ilk tercihi komşu ülke Yunanistan oldu. Seyahat kolaylığı ve ucuzluğuyla öne çıkan Yunanistan’a 310 bini aşkın başvuru yapıldı. Yunanistan başvurulardaki yoğunluğuna bakıldığında sadece yüzde 10,7 oranında vizeye ret verdi. Komşuyu sırasıyla 217 bin ve 143 binlik talep hacmiyle Almanya ve ardından Fransa takip etti. Hollanda da 110 bin bandındaki dosya talebiyle listenin üst sıralarında yer aldı.

TÜRKLERE EN ÇOK RED VEREN ÜLKELER BELLİ OLDU

Türklere karşı en sert tutum sergileyen ve zor vize veren ülkeler de ortaya çıktı. Almanya Türklerin en çok başvurduğu ikinci ülke olmasına rağmen, yüzde 21,1'lik ret oranıyla rekor kırdı. Yüzde 34,8'lik oranla Malta oransal olarak en yüksek ret veren ülke olurken, Polonya ve İsveç de yüzde 26 ila yüzde 29'lara varan karamsar istatistikleriyle en yüksek riski taşıyan yer oldu. Türklerin fazla tercih etmediği Danimarka ve Macaristan’da ise yüzde 18-19 seviyesinde ret kararı verildi.

VİZE KONUSUNDA EN CÖMERT ÜLKE

Yapılan araştırmalar sonucunda Türklere düşük ret veren ve vize konusunda en cömert ülkelerin başında ise Portekiz geldi. Portekiz, yüzde 3,5'lik ret oranıyla kağıt üzerinde en cömert ülke gibi görünse de, 4 bin civarındaki sınırlı başvuru kapasitesi nedeniyle geniş kitleler için ana alternatif olamadı. Ancak buna rağmen İspanya ve Romanya yüzde 7,4 civarında seyreden düşük reddetme eğilimiyle vize alma şansını artıran en güvenli ülke oldu.