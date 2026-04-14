İspanya hükümeti, Avrupa genelinde sertleşen göç politikalarının aksine, ülkede Türklerin de aralarında bulunduğu kayıt dışı yaklaşık 500 bin göçmenin statüsünü yasallaştıracak devrim niteliğinde bir karar aldı.

Hükümet, ülkede yaşayan yaklaşık 500 bin düzensiz göçmene ikamet ve çalışma izni sağlayacak Kraliyet Kararnamesi'ni kabul etti.

Sosyalist koalisyon hükümeti tarafından hazırlanan bu kapsamlı düzenleme, belirli kriterleri karşılayan göçmenlere oturum hakkı tanıyarak toplumsal uyumu ve iş gücü piyasasına entegrasyonu hızlandırmayı hedefliyor.

ARANAN ŞARTLAR

Ocak ayı başında duyurduğu düzenlemeye bazı şartları sağlayan göçmenler başvurabilecek. Buna göre, İspanya'ya 1 Ocak 2026 tarihinden önce giriş yapmış ve ülkede en az beş aydır ikamet ediyor olmaları gerekiyor. Bunun yanı sıra başvuruda bulunacak göçmenlerde sabıka kaydı olmaması şartı aranıyor. 20 Nisan'da başlayacak başvurular 30 Haziran'da sona erecek. İkamet ve çalışma izinleri ilk etapta bir yıl için verilecek.

Ancak bu kadar kısa süre içinde çok sayıda evrakın nasıl işleme konulacağı soru işaretleri yaratıyor. Göçmenlik büroları, 500 bin kadar başvuruyu değerlendirecek altyapıya sahip olmadıklarını belirtiyor.

Göçmenlik bürolarında çalışan memurların bağlı olduğu sendika kişisel başvuruların başlayacağı 21 Nisan'dan itibaren grev yapma tehdidinde bulundu. Sendika, bu başvurular için ayrılan kaynakların yetersizliğini protesto etmek amacıyla tüm başvuruları durduracağını açıkladı.

İspanya'da 1986 ile 2005 yılları arasında da ülkede bulunan düzensiz göçmenlere yönelik altı af çıkarılmıştı. Yaklaşık 50 milyon nüfusu bulunan İspanya'da göçmenlerin sayısının 10 milyon olduğu tahmin ediliyor. İspanyol düşünce kuruluşu Funcas ülkede yaşayan düzensiz göçmen sayısının ise 840 bin civarında olduğunu belirtiyor.