Tayland, Türk turistlerin ve uzaktan çalışanların son dönemde adeta akın ettiği Güneydoğu Asya’daki en popüler rotalardan biri olmaya devam ederken, tatil planlarını doğrudan etkileyecek kritik bir karara imza attı.

TARİH VERİLDİ: 15 EYLÜL

Aralarında Türkiye, AB üyeleri ve Schengen Bölgesi ülkelerinin de bulunduğu 60’tan fazla ülke için vizesiz kalış süresi 60 günden 30 güne düşürüldü. İlk kez Mayıs ayında gündeme gelen ve 15 Eylül’de yürürlüğe gireceği kesinleşen bu adımın arkasında ise yabancıların karıştığı ruhsatsız işletmecilik, insan ticareti ve uyuşturucu gibi suç vakalarındaki artış gösteriliyor.

Dışişleri Bakanlığı Consular Affairs birimi yaklaşık 20 ülkenin vize statüsüne ilişkin kararını henüz duyurmazken; Brezilya, Peru ve Güney Kore vatandaşlarının vizesiz kalış hakkı ise sürpriz bir kararla 60 günden 90 güne çıkarıldı.

HESAPLARINDA PARA BEYAN ETMELERİ GEREKİYOR

Ülkeye vizesiz giriş yapanlar, göçmenlik bürosunun takdirine bağlı olarak sürelerini bir defaya mahsus uzatabilecek. Uzun süreli kalmak isteyen dijital göçmenler ve uzaktan çalışanlar için ise "Destination Thailand Visa" (DTV) seçeneği sunuluyor. Ancak bu vizeye başvurabilmek için adayların banka hesaplarında en az 500 bin baht (yaklaşık 725 bin lira) bakiye bulunduğunu belgelemesi ve Tayland dışındaki bir kurumda çalıştığını kanıtlaması gerekiyor. Böylece her girişte 180 gün konaklama hakkı elde edilebiliyor.

21 MİLYON YABANCI ZİYARETÇİ AĞIRLANDI

Gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 10’undan fazlasını turizmden sağlayan Tayland, 2026’nın başından bu yana yaklaşık 21 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı. Fakat bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3’lük bir düşüşe ve turizm hareketliliğinin henüz pandemi öncesi seviyelere ulaşamadığına işaret ediyor.