Son yıllarda Türk vatandaşlarının Balkan ülkelerine yönelik ilgisi belirgin şekilde artarken, bu hareketlilik konut piyasasında da etkisini göstermeye başladı. Özellikle Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yükselen kira bedelleri, hem bölge halkını hem de yeni taşınmayı planlayanları yakından ilgilendiriyor. Yabancı yatırımcıların, dijital göçebelerin ve uluslararası öğrencilerin yoğun ilgisi nedeniyle iki şehirde kiralık konut bulmak her geçen gün daha zor hale geliyor.

ÜSKÜP VE BELGRAD'DA KONUT TALEBİ HIZLA YÜKSELİYOR

Uzun yıllar düşük yaşam maliyetleriyle öne çıkan Balkan şehirleri, son dönemde artan göç hareketleriyle farklı bir tablo sergiliyor. Türkiye'den eğitim, yatırım, oturum veya yeni bir yaşam kurma amacıyla bölgeye yerleşenlerin sayısındaki yükseliş, konut talebini önemli ölçüde artırdı. Bunun yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşının ardından bölgeye gelen yabancılar ile uzaktan çalışan dijital göçebeler de kira piyasasında fiyatların yükselmesine katkı sağladı.

ÜSKÜP'TE KİRALAR ESKİ AVANTAJINI KAYBETTİ

Geçmişte Balkanlar'ın en ekonomik başkentlerinden biri olarak gösterilen Üsküp'te kira fiyatları son yıllarda dikkat çekici biçimde arttı. Özellikle şehir merkezindeki tek odalı dairelerde yaşanan fiyat artışı, önceki yıllara kıyasla ciddi seviyelere ulaştı. Yeni konut projeleri hayata geçirilse de yoğun talep nedeniyle fiyatlarda kayda değer bir gerileme yaşanmıyor.

Resmi konut verileri de Üsküp'te konut fiyatlarının yıllık bazda yükselmeye devam ettiğini ortaya koyuyor. Türk vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdiği Çair, Karpoş, Kisela Voda ve Merkez Belediyesi çevresinde kiralık daireler kısa sürede yeni kiracı buluyor. Özellikle öğrenciler ve geçici görevle gelen çalışanlar nedeniyle piyasadaki hareketlilik sürüyor.

BELGRAD EN PAHALI ŞEHİRLERDEN BİRİ HALİNE GELDİ

Sırbistan'ın başkenti Belgrad ise kira fiyatları açısından bölgenin en pahalı şehirleri arasında yer alıyor. Son yıllarda yaşanan hızlı fiyat artışları, özellikle tek başına yaşayanlar için barınma maliyetlerini önemli ölçüde yükseltti. Yerel kaynaklarda, birçok çalışanın gelirinin büyük bölümünü kira ve fatura giderlerine ayırmak zorunda kaldığına dikkat çekiliyor.

2026 yılı verilerine göre Belgrad'da şehir merkezindeki tek odalı bir dairenin aylık kira bedeli, Üsküp'teki benzer bir konuta kıyasla yaklaşık yüzde 90 daha yüksek seviyelerde bulunuyor. Merkez dışındaki bölgelerde de iki şehir arasındaki fiyat farkı dikkat çekmeye devam ediyor.

TÜRK VATANDAŞLARININ İLGİSİ DEVAM EDİYOR

Vizesiz seyahat kolaylığı, kültürel bağlar ve yatırım fırsatları, Türk vatandaşlarının Balkan şehirlerine yönelmesinde etkili unsurlar arasında gösteriliyor. Özellikle Üsküp ve Belgrad'da uzun dönem kiralama yapan veya konut satın alan Türklerin sayısındaki artış dikkat çekiyor.

Bununla birlikte uzmanlar, kira fiyatlarındaki yükselişin yalnızca Türk vatandaşlarından kaynaklanmadığını vurguluyor. Yabancı yatırımcılar, uluslararası şirket çalışanları, dijital göçebeler ve bölgeye yönelen genel göç hareketi de konut piyasasında fiyatları yukarı taşıyan temel faktörler arasında yer alıyor.

BELGRAD İLE ÜSKÜP ARASINDAKİ KİRA FARKI DİKKAT ÇEKİYOR

Güncel verilere göre Belgrad'da konut kiraları, Üsküp'e kıyasla belirgin şekilde daha yüksek seviyelerde seyrediyor. Özellikle merkezi semtlerde kira bedelleri yüzde 70 ila yüzde 90 arasında değişen oranlarda daha pahalı olabiliyor.