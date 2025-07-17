Muğla’nın Datça ilçesine 4 mil uzaklıktaki Sömbeki (Simi) Adası Belediye Meclisi adaya gelen ziyaretçi akınından bunaldı. Yaz aylarında günde yaklaşık 5 bin kişinin ziyaret ettiği adaya girişler belediye meclisi kararı ile 3 Euro olarak belirlendi.
GÜNÜBİRLİK ZİYARETÇİLERE UYGULANACAK
Sömbeki Belediyesi yılın 7 ayı günde 1.000-5.000 ziyaretçi yükü altında olan adanın ağır alt yapı koşulları altında çaresiz kaldığını ve uygulamanın genellikle günübirlik turistlere yönelik olacağını duyurdu.
15 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak adaya giriş ücretlerinin Muğla kıyıları ile Rodos Adası’ndan gelen günübirlik turist yoğunluğuna karşı alındığı belirtildi. Turistik adaya gelen günübirlik konaklamasız turistlerin baskısı altında kaldığı birçok belediye hizmetinin verilemediği açıklandı.
Kitle turizminin etkilerinin azaltılması, altyapının desteklenmesi ve doğal ve kültürel çevrenin korunması amacıyla feribot şirketleri (bilet + ücret) ve gezi düzenleyen acenteler aracılığıyla toplanacağı açıklandı.