İtalya’nın başkenti Roma, yaz sıcakları nedeniyle turistler için adeta açık hava fırınına döndü. Gündüz saatlerinde 39 dereceyi aşan sıcaklıklar karşısında serinlemek isteyen turistler, kentin yer altında bulunan tarihi noktalarına yönelmeye başladı. Türk turistlerin de bu rotalara ilgisi dikkat çekiyor.

ROMA’NIN ALTINDA SERİN BİR DÜNYA

Roma’nın ünlü meydanları ve tarihi yapıları kavurucu sıcak altında gezmekte zorlanırken, şehrin yer altındaki bölümleri daha serin bir alternatif sunuyor. Bazı arkeolojik alanlarda sıcaklık 10-15 derece seviyelerine kadar düşebiliyor. Bu durum, özellikle sıcak saatlerde Roma’yı keşfetmek isteyen turistler için yer altını cazip hale getiriyor.

BİNLERCE YILLIK TARİHİN İÇİNE İNİYORLAR

Roma’nın altında bulunan Domus Aurea, San Clemente Bazilikası’nın arkeolojik bölümü, Domus Romane, Appian Yolu üzerindeki katakomblar ve Vatikan Mağaraları ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Yer altına inen turistler, bir yandan sıcaktan uzaklaşırken diğer yandan Roma’nın farklı dönemlerine ait mozaik, fresk, tapınak, konut ve mezarları keşfediyor.

SICAKTAN KAÇIŞIN ADRESİ DEĞİŞTİ

Kentin yüzeyinde sıcaklık yükselirken Roma’nın altında adeta farklı bir dünya ortaya çıkıyor. Türk turistler başta olmak üzere ziyaretçiler, kavurucu havada serin kalabilmek için rotalarını yer altındaki tarihi yapılara çeviriyor.