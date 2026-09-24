Türk vatandaşlarının akın ettiği Venedik’te turist yoğunluğunu azaltmak amacıyla uygulanan turist vergisinin artırılması gündeme geldi. BILD’in haberine göre şehir yönetimi, özellikle hafta sonları ve resmi tatillerde ücretin ciddi şekilde yükseltilmesini planlıyor. Yeni sistem hayata geçerse turistler bazı günlerde 5 veya 10 euro yerine 30 euroya kadar ödeme yapabilecek. Düzenlemenin 2027 yılında uygulanmaya başlaması bekleniyor.

YOĞUN GÜNLERDE ÜCRET ARTACAK

Venedik yönetimi, mevcut turist vergisinin kentteki yoğunluğu azaltmak için yeterli olmadığını düşünüyor. Daha yüksek ücretle turistlerin hafta sonu ve tatil günleri yerine daha sakin tarihlerde şehri ziyaret etmesi hedefleniyor. Pilot uygulama kapsamında 5 ve 10 euroluk ücretler, hafta sonları ve resmi tatillerde 27 Temmuz 2026’ya kadar uygulanmıştı. Şu anda ise günübirlik ziyaretçilerden ücret alınmıyor. Uygulamanın 2027 baharında yeniden başlaması bekleniyor.

KONAKLAMA VERGİSİ DE ARTABİLİR

Venedik Belediyesi yalnızca günübirlik ziyaretçilerin ödediği vergiyi değil, şehirde birkaç gün konaklayan turistlerden alınan vergiyi de artırmayı değerlendiriyor. Otel ve apartmanlarda uygulanan konaklama vergisinin yükseltilmesi seçenekler arasında.

Yeni sistemin yürürlüğe girmesi için İtalyan hükümetinin onayı gerekiyor.