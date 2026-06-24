Yunanistan'da hizmet ve turizm sektöründe görev yapan çalışanlar iş bırakma eylemi başlattı. Lokanta, Kafe ve Turizm Çalışanları Federasyonunun (POEET) yaptığı çağrı üzerine harekete geçen sektör çalışanlarının bir bölümü, yaşadıkları zorluklara tepki göstermek amacıyla bugün yirmi dört saatlik grev kararı aldı.

Eylemle ilgili federasyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, sektördeki çalışma şartlarının ağırlığına ve yaşanan mağduriyetlere vurgu yapıldı. Çalışanların günlük mesai sürelerinin on üç saati bulabildiği belirtilen açıklamada, özellikle yaz sezonunda belirli süreli sözleşmelerle istihdam edilen personelin kış aylarında işsiz kalarak ciddi bir geçim sıkıntısıyla baş başa kaldığı ifade edildi.

Sektörde giderek büyüyen ve kronikleşen bu sorunlara yetkililerin dikkatini çekmek isteyen çalışanlar, başkent Atina'da bir araya geldi. Çalışma Bakanlığı binası önünde toplanan eylemciler, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve haklarının güvence altına alınması talebiyle seslerini duyurmaya çalıştı.