İspanya hükümeti, Kanarya Adaları, Balear Adaları, Barselona, İbiza ve Mayorka gibi gözde turizm merkezlerini kapsayan yeni bir vergi düzenlemesine hazırlanıyor.

1 Aralık itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenen karar doğrultusunda, turistik konaklama yerlerine yüzde 10 KDV uygulanacak. Son yıllarda kısa süreli tatil evi kiralamalarının yerel halkın konut bulmasını zorlaştırması ve patlak veren tepkiler üzerine gündeme gelen bu adım, özellikle 30 gün veya daha kısa süreliğine kiralanan mobilyalı tatil evlerini kapsıyor. Mülkün ev sahibinin kendi asıl ikametgahı olduğu durumlar ise bu vergiden muaf tutulacak.

EV SAHİPLERİ VERİGİYİ ÜSTLENİRSE MALİYET DÜŞECEK

Yeni düzenleme, rezervasyonunu aylar öncesinden yaptırmış olan seyahat severlerin cebini de doğrudan etkileyecek. Kuralın yürürlük tarihinden sonraki konaklamaları kapsaması nedeniyle, ödemesi tamamlanmış tatillerde dahi ek fatura çıkabilecek.

Örneğin, 1.180 euroluk bir tatil villası veya dairesi kiralayan bir turistin hesabına ekstra 118 euro sterlin maliyet biniyor. Ev sahiplerinin bu vergiyi kendi üstlenmeyi tercih etmesi halinde tatilciler daha az ek ödeme yapabilecek.

Meclis onayına sunulan kararnamenin gerekli desteği alarak kısa sürede yasalaşması beklenirken, uzmanlar seyahat planı olan vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına acenteleri veya ev sahipleriyle iletişime geçerek rezervasyon şartlarını kontrol etmelerini öneriyor.