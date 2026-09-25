Türk vatandaşlarının Balkanlar'da yoğun ilgi gösterdiği Karadağ'da vize dönemi yeniden başlıyor. Karadağ hükümetinin aldığı kararla Türkiye vatandaşlarının ülkeye vizesiz giriş hakkı 1 Kasım 2026 itibarıyla sona erecek. Mevcut uygulama ise 31 Ekim'e kadar devam edecek.

VİZESİZ DÖNEM İÇİN SON 1 AY

Karadağ hükümeti, 23 Temmuz 2026'da vize rejiminde değişiklik yapan düzenlemeyi kabul etti. Buna göre Türkiye'nin yanı sıra Belarus, Çin, Rusya ve Suudi Arabistan vatandaşları 1 Kasım'dan itibaren Karadağ'a giriş yapabilmek için vize almak zorunda olacak. Kararın temel gerekçesi ise ülkenin vize politikasını Avrupa Birliği kurallarıyla uyumlu hale getirmesi.

Türk vatandaşları şu anda Karadağ'da 30 güne kadar vizesiz kalabiliyor. Bu hak 31 Ekim 2026'ya kadar geçerli olacak.

BUDVA VE KOTOR DA KAPSAMDA

Değişiklik özellikle yaz tatili ve kısa süreli Balkan gezilerinde öne çıkan Budva ve Kotor'u da doğrudan ilgilendiriyor. Budva sahilleri ve hareketli turizm hayatıyla, Kotor ise tarihi dokusu ve körfez manzarasıyla Türk turistlerin tercih ettiği Karadağ rotaları arasında yer alıyor.

Şehirler için ayrı bir karar alınmış değil. Vize zorunluluğu Karadağ'a giriş kurallarına getirildiği için ülkenin sınırları içerisindeki Budva ve Kotor'a yapılacak seyahatler de yeni uygulamaya dahil olacak.

SCHENGEN VİZESİ OLANLARA İSTİSNA

Karadağ'ın yeni uygulamasında bazı yolcular için istisna bulunuyor. Geçerli Schengen, ABD, Birleşik Krallık veya İrlanda vizesi ya da bu ülkelerde geçerli oturum izni bulunanlar, belirlenen şartlarla Karadağ'a 30 güne kadar vizesiz giriş yapabilecek.

Karadağ Dışişleri Bakanlığı ayrıca vize başvurularının Türkiye'deki VFS merkezleri üzerinden yapılabileceğini açıkladı. Böylece başvuruların yalnızca diplomatik temsilcilikler üzerinden gerçekleştirilmesi zorunluluğu kaldırıldı.

DAHA ÖNCE DE VİZE UYGULAMASI DEĞİŞMİŞTİ

Karadağ, 2025 yılında Türkiye vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahati geçici olarak askıya almıştı. Aralık 2025'te uygulama yeniden başlatılırken vizesiz kalış süresi 90 günden 30 güne indirilmişti.

Yeni düzenlemeyle birlikte ise 1 Kasım 2026'dan itibaren bordo pasaport sahibi Türk vatandaşları için Karadağ seyahatlerinde vize şartı yeniden uygulanacak.