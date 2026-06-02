Ülke genelinde kamu düzenini sağlamak amacıyla ticaret kanununda kapsamlı değişiklikler yapan Hırvatistan hükümeti, yerel halkı canından bezdiren antisosyal davranışların önüne geçmek için belediyelere geniş yetkiler verdi.

İngiliz Express gazetesinin mercek altına aldığı yeni yasal düzenlemeye göre, Hırvatistan’daki belediyeler ve şehir yönetimleri, aşırı gürültü, çevreye rahatsızlık verme ve kamu düzenini bozma gibi olayların sık yaşandığı bölgelerde gece saatlerinde alkol satışını tamamen kısıtlama hakkına sahip olacak.

Yerel yönetimler, gerekli gördükleri takdirde akşam saat 20.00 ile sabah 06.00 arasında alkollü içecek satışını tamamen yasaklayabilecek.

GECE KULÜPLERİ MUAF TUTULDU

Yeni kısıtlamaların kapsamı ise tatilcilerin planlarını doğrudan etkileyecek. Alınan kararlar uyarınca barlar, restoranlar, gece kulüpleri ve ruhsatlı eğlence mekanları bu yasaktan muaf tutulacak.

Ancak süpermarketler, tekel bayileri, mini marketler, akaryakıt istasyonları ve hatta gece geç saatlerde eve/otele alkol teslimatı yapan kurye servisleri bu yasak kapsamında denetlenecek.

Bu durum, özellikle bütçesini düşünerek marketten alkol alıp dışarıda ya da otel odasında tüketmek isteyen turistlerin alışkanlıklarını kökten değiştirecek.

TÜRKLERİN AKIN ETTİĞİ ŞEHİR YASAYI UYGULAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYOR

Söz konusu sert tedbirleri uygulamaya koymak için sabırsızlanan şehirlerin başında ise Türk turistlerin de sıkça ziyaret ettiği tarihi liman kenti Split geliyor. Split sakinleri, uzun süredir sokaklardaki aşırı gürültüden, sarhoş turistlerin çıkardığı taşkınlıklardan ve tatilci yoğunluğunun yarattığı çevre kirliliğinden şikayet ediyordu.

Yerel yetkililer, bu yeni kurallar sayesinde hem sokaklardaki huzurun yeniden tesis edileceğini hem de turistik merkezlerde yaşayan yerel halkın yaşam kalitesinin korunacağını savunuyor. Öte yandan yeni yasa paketi, kamu düzeninin yanı sıra reşit olmayan çocukların zararlı alışkanlıklardan korunması için de çok daha sıkı ve caydırıcı önlemler içeriyor.