Avrupa Birliği'nin yeni sınır güvenliği uygulamasının devreye girmesiyle birlikte, Almanya havalimanlarında Schengen bölgesi dışından gelen yolcuların sınır geçiş işlemlerinin belirgin şekilde yavaşladığı bildirildi.

Almanya Havalimanları Birliği (ADV) Başkanı ve Berlin Havalimanı Üst Yöneticisi Aletta von Massenbach, bazı havalimanlarında bekleme sürelerinin iki saate kadar ulaştığını belirterek, bu durumun yolcular açısından kabul edilemez olduğunu ifade etti ve dijital ön kayıt uygulamalarının yaygınlaştırılması çağrısında bulundu.

Söz konusu gecikmelerin, Ekim 2025'ten itibaren kademeli olarak hayata geçirilen AB Giriş/Çıkış Sistemi kapsamındaki biyometrik kayıt zorunluluğundan kaynaklandığı belirtildi.

Yeni sistem gereği Schengen dışından gelen yolcuların ilk girişte parmak izi, yüz fotoğrafı ve pasaport bilgileri biyometrik olarak kaydediliyor. Büyük ölçüde self servis kiosklar üzerinden yürütülen bu işlemlerin önceki sınır kontrol yöntemlerine kıyasla çok daha uzun sürdüğü kaydedildi.

ADV, yaşanan aksaklıkların en önemli nedeninin biyometrik verilerin doğrudan sınır kapılarında alınması ve yolcu bilgilerinin sisteme önceden yüklenememesi olduğunu vurguladı.

Bu doğrultuda birlik, Almanya İçişleri Bakanlığı ile Federal Polis'ten, AB mevzuatındaki esnekliklerin daha etkin kullanılmasını ve dijital ön kayıt sistemlerinin bir an önce yaygınlaştırılmasını talep etti.

Avrupa Birliği yetkilileri ise yeni sistemin, terör ve sınır aşan organize suçlarla mücadelede sınır güvenliğini artırmak adına hayati bir öneme sahip olduğunu savunuyor.