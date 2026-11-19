Almanya'da yabancıların vatandaşlığa geçiş koşullarının zorlaştırılması gündeme geldi. İktidar ortakları CDU ve CSU, ikamet süresinin yeniden 8 yıla çıkarılması, Almanca yeterlilik şartının yükseltilmesi ve çifte vatandaşlık hakkının sınırlandırılması için harekete geçti.

İKAMET ŞARTI YENİDEN 8 YIL OLABİLİR

Almanya'da 2024 yılında yapılan düzenlemeyle vatandaşlık için gereken ikamet süresi 8 yıldan 5 yıla indirilmişti. CDU/CSU ise bu sürenin yeniden 8 yıla çıkarılmasını istiyor. Önerinin kabul edilmesi halinde yabancıların Alman vatandaşlığına başvurabilmek için ülkede daha uzun süre yaşaması gerekecek.

ALMANCA ŞARTINDA B2 SEVİYESİ GÜNDEMDE

Mevcut uygulamada vatandaşlık başvurusu için genel olarak B1 seviyesinde Almanca bilgisi yeterli görülüyor. CDU/CSU, dil yeterliliğinin B2 seviyesine yükseltilmesini talep ediyor.

ÇİFTE VATANDAŞLIK HAKKI SINIRLANABİLİR

Öneriler arasında çifte vatandaşlığa yeniden kısıtlama getirilmesi de yer alıyor. Buna göre Alman vatandaşlığına geçmek isteyenlerin, istisnai durumlar dışında önceki vatandaşlıklarından ayrılması şartı gündeme gelebilir. Bu sınırlamanın yalnızca yeni başvuruları kapsaması isteniyor.

SOSYAL YARDIM ALANLARA YENİ ŞARTLAR

CDU/CSU, sosyal yardım alanların vatandaşlık başvurularındaki istisnaların daraltılmasını da talep ediyor. Başvuru sahiplerinin geçimlerini kendi gelirleriyle karşılamalarına yönelik koşulların sıkılaştırılması hedefleniyor.

Bild gazetesinin haberine göre CDU/CSU'lu siyasetçiler Günter Krings ve Alexander Throm tarafından hazırlanan öneriler, koalisyon ortağı SPD ile görüşülecek. İlk temasların gelecek hafta yapılması bekleniyor.

Öneriler henüz yasalaşmadı. Görüşmeler ve gerekli yasal süreç tamamlanmadığı için Almanya'da mevcut 5 yıllık ikamet şartı uygulanmaya devam ediyor.