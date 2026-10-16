Yurt dışına taşınmak denildiğinde Türklerin aklına genellikle Almanya, İngiltere, Hollanda veya son yılların gözdesi Portekiz gelir. Ancak 2026 yılı Küresel Taşınma Endeksi sonuçları, popüler rotaların dışındaki bir Baltık ülkesini zirveye taşıdı: Estonya.

Araştırmaya göre Estonya; Singapur, Malezya ve Portekiz gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak 72,8 puanla dünyanın taşınmak için en iyi ülkesi seçildi. Toplam 192 ülkenin vergiler, yaşam kalitesi, sağlık, güvenlik ve uyum sağlama olanakları gibi 24 farklı kritere göre değerlendirildiği listede ilk 10’a giren ülkelerin yarısının Avrupa’dan olması dikkat çekerken; Tayvan, Litvanya, Hong Kong, Saint Kitts ve Nevis, Çekya ile Malta da üst sıralarda yer buldu.

ESTONYA YABANCILARI NEDEN CEZBEDİYOR?

Estonya’yı küresel listede zirveye taşıyan başlıca unsurlar teknolojik kolaylıklar, yatırım fırsatları ve bürokrasisiz yaşam modeli:

Dünyanın En Gelişmiş Dijital Altyapısı: Resmi e-Estonia platformu verilerine göre ülkedeki bankacılık ve kamu işlemlerinin %99’undan fazlası tamamen çevrim içi yürütülüyor.

- StartupBlink verilerine göre iş kurma kolaylığı açısından dünyada 12. sırada yer alan ülke, özellikle Türk yazılımcı ve dijital girişimcilerin e-Residency (dijital vatandaşlık) ile Avrupa pazarına açılmasında ilk tercihlerden biri.

- Yabancıların mülk edinmesine imkan tanıyan ülkede, nüfusun üçte birinin yaşadığı başkent Tallinn’de ortalama bir dairenin fiyatı yaklaşık 160 bin avro seviyesinde seyrediyor.

ESTONYA’DA YAŞAMANIN DEZAVANTAJLARI NELER?

Listede birinci sırada yer almasına rağmen Estonya her profil ve yaşam tarzı için ideal olmayabilir. Araştırmada öne çıkan başlıca olumsuzluklar şunlar:

- Ülke, iklim değerlendirmesinde 100 üzerinden sadece 20 puan alabildi. Kışların oldukça soğuk ve aralık ayında gündüzlerin son derece kısa olması, Akdeniz iklimine alışkın kişiler için ciddi bir adaptasyon sorunu yaratabiliyor.

- Ülkede %22 sabit gelir vergisi uygulanıyor ve bazı durumlarda yurt dışı gelirleri de vergilendirilebiliyor. Ancak 2026 itibarıyla vergi mükellefleri için aylık 700 euro tutarında vergiden muaf gelir sınırı getirildi.