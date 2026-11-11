Bir dönem sofraların en sevilen tatlıları arasında yer alan helva, besin değeriyle yeniden gündeme geldi. Özellikle susamdan yapılan helva; bitkisel protein, sağlıklı yağlar ve önemli mineraller içeriyor. İçeriğindeki kalsiyum ve magnezyum sayesinde kemik sağlığının korunmasına da katkı sağlayabiliyor. Yüksek şeker ve kalori oranı nedeniyle tüketiminde bazı noktalara dikkat edilmesi gerekiyor.

Yağlı tohumlardan elde edilen ezmenin sıcak şeker şurubuyla karıştırılmasıyla hazırlanan helva, kendine özgü lifli ve kolay dağılan dokusuyla biliniyor. Tarifine göre içerisine vanilya, kakao veya çeşitli kuruyemişler de eklenebiliyor.

KEMİK SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Özellikle tahinle hazırlanan helva, vücudun ihtiyaç duyduğu bazı besin öğelerini içeriyor. Doymamış yağlar ve bitkisel proteinin yanı sıra kalsiyum, magnezyum, demir ve çinko bakımından da öne çıkıyor.

Helvanın içeriğindeki kalsiyum, kemik ve dişlerin yapısının korunmasında önemli rol oynarken magnezyum da kemik sağlığını destekliyor. Bu mineraller, kemiklerin normal yapısının ve işlevinin sürdürülmesi açısından önem taşıyor. İçeriğindeki antioksidanlar ise hücrelerin oksidatif strese karşı korunmasına yardımcı oluyor.

FAZLA TÜKETİMİNE DİKKAT

Besleyici içeriğine rağmen helvanın yüksek kalorili, şekerli ve yağlı bir tatlı olduğu unutulmamalı. Bu nedenle özellikle insülin direnci ve diyabeti bulunanların porsiyon miktarına dikkat etmesi gerekiyor. Kilo kontrolü sağlamaya çalışanların da tüketim miktarını sınırlandırması öneriliyor.

Ayrıca bazı ürünlerde glikoz şurubu, hidrojenize yağlar ve yapay aroma vericiler bulunabiliyor. Bu nedenle helva satın alırken ürünün içindekiler listesinin kontrol edilmesi önem taşıyor. Susam ve kuruyemiş alerjisi bulunanların da içerik konusunda dikkatli olması gerekiyor.