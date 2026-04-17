Karadeniz mutfağının en prestijli lezzetlerinden biri olan kalkan balığı, Türkiye’de sofraların vazgeçilmezi olmaya devam ederken, Bulgaristan ve Romanya’da adeta "yasaklı" muamelesi görüyor.

Özellikle kış aylarında İstanbul, Sinop ve Samsun’daki balıkçı tezgahlarının en pahalı ve en çok aranan konuğu olan kalkan, yüksek fiyatına rağmen yoğun bir taleple karşılaşıyor. Türk mutfak kültüründe "tavası" ve "ızgarası" ile özel bir yere sahip olan bu tür, iç piyasadaki canlılığıyla balıkçıların en büyük gelir kapılarından biri olmayı sürdürüyor.

YILIN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE TAMAMEN YASAK

Türkiye kıyılarında av sezonu heyecanı yaşanırken, Karadeniz’in karşı kıyısında durum tamamen farklı bir boyuta taşınıyor. Avrupa Birliği üyesi olan Bulgaristan ve Romanya, AB’nin ortak balıkçılık politikaları ve nesli tehlike altındaki türleri koruma programları çerçevesinde kalkan avcılığına karşı adeta savaş açtı. Bu ülkelerde kalkan avı, çok dar kotalara tabi tutuluyor ve yılın büyük bölümünde tamamen yasaklanıyor.

Bulgaristan ve Romanya’daki sıkı koruma önlemleri, bu bölgelerdeki kalkan stoklarının daha zenginleşmesine neden olurken, bu durum Türk balıkçıları için de bir cazibe merkezi oluşturuyor. Kendi sularında av yasağı olan komşu ülkelerin münhasır ekonomik bölgelerine giren Türk tekneleri, sık sık Bulgar ve Romen sahil güvenlik ekipleriyle karşı karşıya geliyor. Bu sularda kalkan avlamaya çalışmanın cezası ise sadece ağır para cezaları değil, aynı zamanda teknelere el konulması ve hapis cezasına kadar uzanabiliyor.

KİLOSU 2 BİN TL'Yİ AŞIYOR

Türkiye’de süreç daha çok ticari döngü ve belirli dönemlerdeki mevsimsel yasaklar üzerine kuruluyken, piyasa değeri kilogram başına 2.000 TL’yi aşan bu balık, ekonomik bir lokomotif görevi görüyor.