Almanya'daki otomobil kulüplerinin verilerine göre, kış aylarında gelen yol yardım çağrılarının başında donan kapı ve kilit mekanizmaları yer alıyor. Kimyasal buz çözücü spreyler ise hem yüksek fiyatlarıyla cep yakıyor hem de uzun vadede kauçuk lastikleri kurutup çatlatıyor.

TÜRK USULÜ YÖNTEM ALMANYA'YI KARIŞTIRDI

Sosyal medyada bir video, dondurucu soğuklarla boğuşan Alman sürücülerin gündemine oturdu. Ülkedeki otomobil forumlarında tartışma yaratan görüntülerde, bir Türk sürücünün soğuk gecelerden önce uyguladığı sıfır maliyetli çözüm dikkat çekti.

SADECE İKİ MALZEME YETİYOR

Paylaşılan yönteme göre, hava sıcaklığı sıfırın altına düşmeden önce temiz bir bez veya bulaşık süngerinin üzerine az miktarda vazelin ya da zeytinyağı sürülüyor. Ardından tüm kapı ve bagaj çevresindeki kauçuk fitiller bu süngerle ince bir tabaka halinde siliniyor. Su itici bir kalkan oluşturan bu tabaka, gece boyunca nemin donarak kapıyı metal aksama yapıştırmasını tamamen engelliyor; üstelik fitilleri besleyerek çatlamasının da önüne geçiyor. Yöntemi deneyen pek çok Alman sürücü, "Eksi 12 derecede bile kapı yağ gibi açıldı" yorumlarıyla evdeki sıradan malzemelerin pahalı oto bakım ürünlerinden daha etkili olmasına şaşkınlıklarını dile getirdi.