İngiltere'de İşçi Partisi hükümetinin hayata geçirdiği yeni işçi hakları yasası kapsamında, inşaatlarda çalışma arkadaşlarını ya da çevredeki kişileri ıslık çalarak rahatsız eden çalışanlara zorunlu "saygılı davranış" ve nezaket eğitimi verilecek.

Kamuoyunda Başbakan Yardımcısı Angela Rayner’ın "şakalaşma yasağı" olarak adlandırılan düzenleme doğrultusunda patronlara da şantiyelerdeki kaba tavır ve cinsel taciz riskini önleme konusunda ağır yasal sorumluluklar yüklendi.

Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu (EHRC) tarafından yayımlanan 141 sayfalık uygulama kılavuzunda, erkek iş gücünün yoğun olduğu inşaat sektörünün kaba şakalaşma ve laf atma kültürü nedeniyle yüksek risk barındırdığına dikkat çekildi.

Kılavuzda yer alan örnek senaryoya göre işverenler, şantiyelerdeki uygunsuz davranışların önüne geçmek için tüm personele saygılı iletişim ve kapsayıcılık eğitimleri aldırmak, ayrıca müşteriler ve taşeron firmalara kurumun tacize sıfır tolerans politikasını resmi yazıyla bildirmek zorunda kalacak.

Şirketlerin, alkol tüketimi nedeniyle kontrolün zorlaşabileceği iş yeri partileri ve kutlamalarda dahi yaşanabilecek taşkınlıklara karşı önceden tedbir alması gerekecek.

MUHALEFET KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Düzenlemenin detaylarını aktaran EHRC Başkanı Dr. Mary-Ann Stephenson, kanunun artık işverenlere olaylar patlak vermeden önce riskleri öngörüp proaktif önlem alma zorunluluğu getirdiğini belirterek hazırlanan kılavuzun patronlara bu yasal yükümlülükleri yerine getirmede yol gösterici olacağını ifade etti.

Karara tepki gösteren muhalefetteki Gölge İşletmeler Bakanı Julia Lopez ise uygulamanın işletmeleri diken üstünde bırakacağını savunarak, yeni kuralların şantiyelerde bürokrasiyi artıracağını ve işverenleri çalışanların en masum esprilerinin dahi ceza alabileceği bir baskı ortamına sürükleyeceğini kaydetti.