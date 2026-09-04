Tayland, turistlere yönelik vize muafiyeti ve kapıda vize uygulamalarında kapsamlı değişikliğe gidiyor. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre yeni düzenleme 15 Eylül'de yürürlüğe girecek ve iki yıl önce başlatılan 60 günlük vize muafiyeti uygulaması sona erecek.

30 GÜNLÜK VİZESİZ GİRİŞ YENİDEN BAŞLIYOR

Yeni sistem kapsamında 30 günlük vizesiz giriş uygulaması yeniden hayata geçirilecek. Bazı ülkeler için ise 15 günlük yeni bir vize muafiyeti kategorisi oluşturulacak. Kapıda vize uygulamasından yararlanabilecek ülkelerin listesi de daraltılacak.

Konsolosluk İşleri Dairesi Genel Müdürü Mungkorn Pratoomkaew, yabancı turistlerin Tayland'da ortalama konaklama süresinin 15 günün altında olduğunu belirterek 60 günlük genel vize muafiyetinin normal turistler açısından gerekli olmadığını açıkladı.

20 İLA 30 ÜLKE LİSTEDEN ÇIKARILDI

Yeni düzenlemenin ulusal güvenlik, sınır aşan suçlarla mücadele, ekonomik faydalar ve ülkeler arasındaki karşılıklılık ilkeleri doğrultusunda hazırlandığı belirtildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 20 ila 30 ülke ve bölge mevcut vize muafiyeti listesinden çıkarıldı.

Resmi Kraliyet Gazetesi'nde yayımlanan düzenlemeye göre 30 günlük vize muafiyeti 60 ülke ve bölgenin normal pasaport sahiplerini kapsayacak. Yeni 15 günlük muafiyet kategorisi iki ülke için uygulanırken kapıda vize hizmeti üç ülkeyle sınırlandırılacak.

MEVCUT ANLAŞMALAR ETKİLENMEYECEK

Karşılıklı vize muafiyeti anlaşması bulunan 16 ülke ve bölge ise yeni düzenlemeden etkilenmeyecek.

14 Eylül gece yarısından önce Tayland'a giriş yapan turistler, mevcut kurallar kapsamında pasaportlarına işlenen kalış süresinden yararlanmaya devam edecek. Bu kapsamda verilen 60 günlük kalış hakkı da geçerli olacak.

30 GÜNDEN UZUN KALACAKLARA VİZE ŞARTI

15 Eylül'den itibaren 30 günden uzun süre Tayland'da kalmak isteyen turistlerin seyahat öncesinde Dışişleri Bakanlığı'nın elektronik vize sistemi üzerinden standart 60 günlük turist vizesine başvurması gerekecek. Ülkeye giriş yaptıktan sonra yerel göçmenlik bürolarından kalış süresini uzatma imkanı ise devam edecek.