Türk vatandaşlarının Umuma Mahsus Pasaport (Bordo pasaport) ile vizesiz seyahat edebildiği 126 ülkeye bir yenisi daha ekleniyor.



Son yıllarda artan ikili ilişkilerin yanı sıra Hac ve Umre ziyaretleri nedeniyle Türk vatandaşlarının en sık ziyaret ettiği ülkeler arasında yer alan Suudi Arabistan, Ankara'da imzalanacak protokol ile Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkı tanımaya hazırlanıyor.



Bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan tarafından yapılacak basın toplantısı ile iki ülke arasında vizesiz seyahat döneminin başlanıldığı ilan edilecek.



VİZESİZ SEYAHAT EDİLEN ÜLKELERİN SAYISI ARTIYOR



Son yıllarda Türkiye Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yürütülen görüşmelerde, vizesiz seyahat ve kimlik kartı ile seyahat edilebilecek ülkelere yenileri eklenmeye devam ediyor.



Bu kapsamda Bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarının vize almaksızın ziyaret edebileceği ülkelerin sayısı, Suudi Arabistan'ın da eklenmesiyle birlikte 127'ye yükselecek.



BOZULAN İLİŞKİLER TOPLANIYOR



2018 yılında Cemal Kaşıkçı'nın hayatını kaybetmesinin ardından gerginleşen Türkiye ve Suudi Arabistan ilişkileri, son yıllarda gerçekleştirilen ziyaretler ve ortak ticaret anlaşmaları ile yeniden yükselişe geçti. Fidan ve mevkidaşı arasında imzalanacak protokolün ardından Türkiye ve Suudi Arabistan'ın yıllık ticaret hacminin de artırılmasına yönelik yeni anlaşmaların duyurulması bekleniyor.