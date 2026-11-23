Mısır'a tatil planlayan turistleri ilgilendiren yeni bir ücret düzenlemesi açıklandı. 1 Ocak 2027'den itibaren tek girişli vize ücreti 27,30 eurodan 30,10 euroya yükselecek. Kahire Uluslararası Havalimanı'nda uygulanan dijital vize sisteminde ise toplam ödeme 35,57 euroya ulaşacak.

Mısır yönetimi, ülkeye giriş ve transit vizelerinde ücret artışına gitme kararı aldı. Mısır Turizm Acenteleri Birliği tarafından turizm sektörü temsilcilerine gönderilen 173/2026 sayılı genelgeyle duyurulan düzenleme, 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Yeni tarifeyle birlikte tek girişli vizenin temel ücreti 2,80 euro artarak 30,10 euro olacak. Bunun yanı sıra hizmet, belge düzenleme, banka komisyonları ve ilgili vergiler gibi ek masraflar da uygulanabilecek. Bu kalemlerin toplamı 5,37 euroya kadar çıkabilecek.

DİJİTAL VİZE DE PAHALANACAK

Kahire Uluslararası Havalimanı'nda sunulan dijital varış vizesi uygulamasında da ücret artışı yaşanacak. Mevcut sistemde 27,30 euro olan standart vize bedeline 5,47 euro hizmet komisyonu ekleniyor. Böylece toplam ödeme 32,84 euroyu buluyor.

1 Ocak 2027'den itibaren ise dijital vize işleminin toplam maliyeti 35,57 euroya yükselecek.

TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN VİZE UYGULAMASI NASIL?

Türkiye'den Mısır'a seyahat edecek bordo pasaport sahiplerinin ülkeye giriş için kapıda vize veya e-vize alması gerekiyor. Yeşil, gri ve siyah pasaport sahipleri ise 90 güne kadar vizeden muaf tutuluyor.

Yeni düzenleme, Mısır'a seyahat edecek ve vize alması gereken turistlerin 2027 yılından itibaren daha yüksek bir giriş ücreti ödemesine neden olacak.