Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkileri kolaylaştıracak önemli bir adım atıldı. İki ülke, diplomatik ve hususi pasaport hamillerine yönelik vize zorunluluğunu karşılıklı olarak kaldıran anlaşmayı hayata geçirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi’nin üçüncü toplantısının ardından söz konusu anlaşmayı imzaladı.

Anlaşma kapsamında, her iki ülkenin diplomatik ve özel pasaport taşıyan vatandaşları, karşılıklı olarak vizeden muaf tutulacak. Bu adımın, iki ülke arasındaki diplomatik temasları hızlandırması ve ilişkileri daha da güçlendirmesi bekleniyor.