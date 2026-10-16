Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), motorlu kara taşıtlarına yönelik eylül ayı resmi istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, yurt genelinde eylül ayı boyunca toplam 64 bin 361 adet binek otomobilin ilk tescil ve tescil yenileme işlemleri yapılarak trafiğe kaydı tamamlandı.

EYLÜL AYINDA TRAFİĞE EN ÇOK HANGİ MARKALAR KAYDEDİLDİ?

TÜİK verilerine göre eylül ayında trafiğe kaydı yapılan araçlar arasında Fransız üretici Renault, elde ettiği yüzde 16,1'lik payla listenin zirvesinde yer aldı. Markanın binek modelleri ay boyunca en çok tercih edilen araç grubu oldu. Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil markası Togg ise yüzde 9,8'lik oranla listenin ikinci basamağına yerleşti. Togg'u yüzde 8,6'lık tescil oranıyla Güney Kore merkezli üretici Hyundai takip etti.

Listenin ilk üç sırasının ardından gelen markalarda Alman ve Japon üreticilerin ağırlığı görüldü. Volkswagen, yüzde 7,1'lik tescil payıyla dördüncü sırada konumlanırken; Japonya merkezli Toyota yüzde 6,8'lik oranla beşinci basamakta yer aldı. Alman lüks otomobil üreticisi Mercedes-Benz ise yüzde 5,3'lük payla eylül ayında en fazla trafiğe kaydı yapılan altıncı otomobil markası olarak kayıtlara geçti.

İLK SIRALARDA YER ALAN DİĞER ÜRETİCİLER HANGİLERİ OLDU?

Pazar payı sıralamasında ilk 10 içerisinde yer bulan diğer markaların dağılımı da TÜİK bülteninde aktarıldı. Çekya merkezli Skoda yüzde 5,0'lik oranla yedinci sırada kendine yer buldu. Güney Koreli üretici Kia yüzde 4,5 ile sekizinci, Fransız otomobil üreticisi Peugeot ise yüzde 3,7'lik tescil payıyla dokuzuncu sırada listelendi.

TRAFİĞE EN FAZLA KAYDI YAPILAN OTOMOBİL MARKALARI AÇIKLANDI

TÜİK tarafından paylaşılan resmi verilere göre eylül ayında trafiğe kaydı yapılan önde gelen otomobil markaları ve pazar payları şu şekilde kayıtlara geçti: