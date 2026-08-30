Avrupa Komisyonu, Türkiye’den yapılan 1,27 milyon Schengen vize başvurusuna ilişkin 2025 yılı resmi istatistiklerini yayımladı. Yıllık verilerde genel ret oranı yüzde 14,6 olarak gerçekleşirken Türkiye, Çin'in ardından dünyada en çok başvuru yapan ikinci ülke konumunu korudu.

EN FAZLA VİZE REDDİ HANGİ ÜLKEDE YAŞANDI?

Yüksek başvuru hacmine sahip ülkeler arasında Türk vatandaşlarına en yüksek oranda ret veren ülke Almanya oldu. 217 bin 627 başvurunun yapıldığı Almanya Konsoloslukları, dosyaların yüzde 21,1’ini reddetti.

Danimarka ise 44 binin üzerindeki başvurunun yüzde 19,19’una olumsuz yanıt vererek ret oranında üst sıralarda yer aldı. Macaristan’da ise bu oran yüzde 18,14 olarak kayıtlara geçti.

EN DÜŞÜK RET ORANI HANGİ ÜLKELERDE?

Türkiye’den yapılan başvurularda en düşük ret oranı yüzde 3,5 ile Portekiz’de görüldü. Ancak bu ülkeye yapılan başvuru sayısının 3 bin 921 ile sınırlı kalması dikkat çekti. İspanya ve Romanya yüzde 7,4'lük ret oranıyla ortalamanın oldukça altında kaldı. Hollanda’da ret oranı yüzde 9, Bulgaristan’da ise yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti.

EN ÇOK BAŞVURULAN ÜLKELERDE DURUM NE OLDU?

Türkiye’den yapılan başvurularda en çok tercih edilen ülke Yunanistan olurken, Fransa ve İtalya genel ortalamaya yakın bir seyir izledi. Fransa’ya yapılan 143 bin başvurunun yüzde 15,23’ü, İtalya’ya yapılan 79 bin başvurunun ise yüzde 14,77’si reddedildi.