Anadolu’nun asırlık mutfak kültüründen süzülüp gelen geleneksel bir içecek, son zamanlarda sağlık ve beslenme çevrelerinde adından sıkça söz ettirmeye başladı. Çukurova topraklarından tüm yurda yayılan, kendine has aroması ve büyüleyici rengiyle bilinen fermente şalgam suyu, uzmanlar tarafından Türk mutfağının en etkili koruyucu iksiri olarak tescillendi. Sofralarda sadece ferahlatıcı bir eşlikçi olarak görülen bu geleneksel lezzet, aslında tepeden tırnağa vücudu restore eden devasa bir biyolojik güce sahip.

BAĞIRSAK FLORASINA İLAÇ GİBİ GELİYOR

Siyah havuç, şalgam turpu ve özel maya hamurunun günlerce süren doğal dönüşümü sayesinde elde edilen bu özel sıvı, yapısında milyarlarca faydalı mikroorganizma barındırıyor. Kimyasal probiyotik takviyelerine taş çıkartan şalgam suyu, sindirim kanalındaki dost bakterilerin sayısını hızla artırarak bağırsak bariyerini adeta çelik gibi güçlendiriyor. Hazımsızlık, şişkinlik ve kronik mide sorunlarını kısa sürede hafifleten içecek, vücudun savunma mekanizmasını doğrudan destekliyor.

GENÇLİK HÜCRELERİNİ HAREKETE GEÇİRİYOR

İçeceğe koyu mor ve eflatun tonlarını veren siyah havucun özü, doğadaki en güçlü hücre koruyuculardan biri olan antosiyanin maddesiyle dolu. Kan dolaşımına hızla karışan bu doğal pigmentler, vücutta zamanla biriken serbest radikalleri nötralize ederek hücresel yaşlanmanın önüne geçiyor. Cilt dokusunun tazelenmesinden damar esnekliğinin korunmasına kadar pek çok noktada hayati rol oynayan şalgam suyu, organların üzerindeki yükü hafifleterek vücudu tepeden tırnağa yeniliyor.

VÜCUDA DOĞAL SERUM ETKİSİ

Karaciğer fonksiyonlarını destekleyerek gün içinde alınan zararlı toksinlerin atılımını kolaylaştıran bu mucizevi içecek, zengin B grubu vitaminleri ve mineralleri sayesinde kronik yorgunluğu ortadan kaldırıp gün boyu dinçlik sağlıyor. Kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açmadığı için tatlı krizlerinin önüne geçilmesine de katkı sunan şalgam suyu, düzenli tüketildiğinde vücuda adeta doğal bir serum etkisi yapıyor. İçeriğindeki doğal kaya tuzu oranı nedeniyle kronik yüksek tansiyon ve böbrek rahatsızlığı bulunan vatandaşların porsiyon miktarında dengeli davranmaları öneriliyor.