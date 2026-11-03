Avrupa’da özellikle Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Almanya, Avusturya ve İsviçre'de son dönemde okullarda ve sosyal medyada hızla yayılan bir akım gurbetçilerin tepkisini çekti. TikTok ve Instagram skeçlerinde Türklerin sıkça kullandığı köklü isimlerin belirli basmakalıp tiplemelerle etiketlenmesi, kısa sürede sokak argosunun bir parçası haline geldi. İlk başlarda masum bir şaka gibi görünen durumun göçmen gençlere yönelik akran zorbalığına dönüşmesi üzerine uzmanlar peş peşe uyarılarda bulundu.

POPÜLER KIZ İSMİ ARGO TERİME DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Akımın merkezinde yer alan ilk figür, Türkiye'de "gönül çalan, sevgili" anlamına gelen köklü ve zarif kadın ismi "Dilara" oldu. Genç Almanlar arasında bu isim; kendi kimliğinden kopuk, aşırı makyaj ve sahte lüks çanta takıntısı olan, sadece zengin erkeklerin pahalı arabalarıyla ilgilenen kızları aşağılamak için bir argo terime dönüştürüldü.

“O TAM BİR DİLARA”

Sokakta ve sosyal medyada “O tam bir Dilara, tek derdi pahalı arabaya binip nargile kafeye gitmek” gibi ifadelerle hedef alınan genç kadınlar, isimlerinin bir karikatüre çevrilmesine isyan etti. Gurbetçi Türkler, bu durumun göçmen kadınları doğrudan ötekileştiren cinsiyetçi ve ırkçı bir klişe olduğunu vurgulayarak tepkilerini dile getirdi.

TÜRKİYE’DE EN ÇOK KULLANILAN İSİM ALAY KONUSU OLDU

Alay konusu haline getirilen sadece kız ismi değil. "Dilara" tiplemesinin erkek partneri olarak sokak jargonuna sokulan isim ise "Mehmet" olarak öne çıktı. Dar paça eşofman giyen, kiralık lüks otomobillerle yüksek sesli müzik eşliğinde turlayan ve kaba tavırlar sergileyen göçmen genç tiplemeleri için doğrudan "Memo" veya "Mehmet" etiketinin kullanılması tepkileri daha da arttırdı. Türkiye en çok kullanılan isimlerin başında olan Mehmet ismi, Z kuşağının dilinde yeni nesil bir akran zorbalığı silahına dönüştü.

TÜRK İSMİ AĞIR KÜFÜR GİBİ DUYULUYOR

İşin bir diğer boyutu ise fonetik benzerlikler yüzünden yaşanan trajikomik krizler. Türkiye'de son derece saygın ve yaygın bir erkek ismi olan "Ufuk", Batı dillerindeki ses benzerliği sebebiyle yurt dışına çıkanların en çok zorlandığı isimlerin başında geliyor. İngilizce ve Almanca konuşulan ortamlarda telaffuzunun doğrudan ağır bir küfürle neredeyse birebir duyulması; pasaport kontrollerinde, yabancı şirketlerde ve üniversitelerde gençlerin alay konusu olmasına yol açıyor. Pek çok Türk genci, resmi işlemler sırasında gülüşmelere maruz kalmamak için yurt dışında ikinci isimlerini veya kısaltmaları tercih etmek zorunda kalıyor.

MASUM MİZAH DEĞİL, AÇIK AYRIMCILIK

Sosyologlar ve dilbilimciler, geçmişte İtalyan veya Doğu Avrupalı işçiler için türetilen aşağılayıcı lakapların günümüzde doğrudan popüler Türk isimleri üzerinden sürdürüldüğüne dikkat çekti. Sosyal medyada milyonlarca izlenen videoların, göçmen kökenli gençlerin iş ve okul hayatındaki önyargıları pekiştirdiği belirtilirken, gurbetçi dernekleri bu tür içeriklerin internet platformlarında engellenmesi için çağrıda bulunuyor.