Alman otomotiv devi Volkswagen, yüksek voltajlı batarya hücrelerinde tespit edilen kritik bir üretim hatası sebebiyle küresel çapta geniş kapsamlı bir geri çağırma operasyonu başladı. Türklerin en çok ilgi gösterdiği otomobil grupları arasında yer alan marka, elektrikli pazarında da dikkat çeken modelleriyle dünya genelinde yaklaşık 72 bin 700 aracı acil servislere geri çağırıyor.

MODEL VE ÜRETİM YILLARI BELLİ OLDU

Söz konusu güvenlik kararı ID.3, ID.4, ID.7, ID. Buzz ve grubun performans markasına ait Cupra Born modellerini kapsıyor. Skoda markalı araçlarda herhangi bir arızaya rastlanmadığı açıklanırken, sürecin 2022 ile 2025 yılları arasında üretilen Volkswagen modelleri ile 2022-2024 yılları arasında banttan inen Cupra Born araçlarını kapsayan üç ayrı kampanya üzerinden yürütüleceği belirtildi. Sadece Almanya'da yaklaşık 10 bin aracı ilgilendiren durum için etkilenen araç sahipleriyle doğrudan iletişime geçilecek.

BATARYA NEDENİYLE ARAÇLAR YANMAYA BAŞLADI

Geri çağırma kararının arkasında batarya tedarikçilerinin üretim sürecindeki aksaklıklar ve kalite standartlarının altında kalan yüksek voltajlı hücreler bulunuyor. Şirket içi kalite testlerinde fark edilen bu durumun son derece nadir de olsa aşırı ısınmaya ve uç senaryolarda yangın riskine yol açabileceği ifade edildi. Bununla birlikte Alman Federal Motorlu Taşıtlar Otoritesi, alınan kararın tamamen tedbir amaçlı olduğunu bildirdi.

ŞARJ LİMİTİ YÜZDE 80 İLE SINIRLANDIRILACAK

Araçlar için kalıcı onarım yöntemi servislerde batarya veya modül incelemeleriyle netleştirilmeye çalışılırken, geçici bir güvenlik önlemi de devreye alınıyor. Kablosuz güncelleme yoluyla araçlara aktarılacak bir kısıtlamayla etkilenen modellerin azami şarj seviyesi yüzde 80 ile sınırlandırılacak. İngiltere ve ABD'de de benzer batarya sorunları nedeniyle binlerce ID serisi araç için aynı şarj kısıtlaması uygulanarak güvenlik incelemeleri başlatıldı.